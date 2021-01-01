يطلق وكيل شيري تيجو 8 برو 2022 في مصر

شيري تيجو 8
باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، ومؤخرا أضافت لهم الشركة سيارة شيري تيجو 8 برو 2022 المزودة من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد.
وتحمل تيجو 8 برو 2022 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وبقوة 197 حصان وبعزم 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
وتم إطلاق هذا الموديل محليا بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:
- فئة أولى كومفورت بسعر 525 ألف جنيه.
- فئة ثانية لكشري بسعر 575 ألف جنيه.
- فئة ثالثة فلاج شيب بسعر 605 ألف جنيه.
وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:
فئة أولى:
- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.
- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.
- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.
- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- مكابح يد كهربائية.
- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.
- كاميرا خلفية.
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.
- تكييف هواء ثنائي النطاق.
- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.
- مخارج تكييف خلفية للصف الثاني والثالث.
- مقاعد جلدية.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.
- مقاعد خلفية قابلة للطي.
- مثبت سرعة.
- مصابيح LED أمامية وخلفية.
- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.
- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.
- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.
- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.
فئة ثانية:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:
- كاميرات بزاوية 360 درجة.
- سنسور امامي.
- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.
- سنسور مطر.
- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.
- سقف بانورامي.
- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.
- شاشة 8 بوصة للتحكم في تكييف الهواء.
- مثبت سرعة ديناميكي.
فئة ثالثة:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:
- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.
- نظام لتفعيل المكابح أوتوماتيكيا عند الضرورة.
- نظام تحذير عند فتح أبواب السيارة.
- نظام للمحافظة على السيارة في حارتها.
- نظام لتحذير السائق من السيارات القادمة من الخلف.
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