يطلق وكيل شيري تيجو 8 برو 2022 في مصر



شيري تيجو 8 شيري تيجو 8

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، ومؤخرا أضافت لهم الشركة سيارة شيري تيجو 8 برو 2022 المزودة من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد.



وتحمل تيجو 8 برو 2022 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وبقوة 197 حصان وبعزم 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وتم إطلاق هذا الموديل محليا بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:

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- فئة أولى كومفورت بسعر 525 ألف جنيه.- فئة ثانية لكشري بسعر 575 ألف جنيه.- فئة ثالثة فلاج شيب بسعر 605 ألف جنيه.وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- مخارج تكييف خلفية للصف الثاني والثالث.- مقاعد جلدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- مثبت سرعة.- مصابيح LED أمامية وخلفية.- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- كاميرات بزاوية 360 درجة.- سنسور امامي.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- سنسور مطر.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سقف بانورامي.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- شاشة 8 بوصة للتحكم في تكييف الهواء.- مثبت سرعة ديناميكي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.- نظام لتفعيل المكابح أوتوماتيكيا عند الضرورة.- نظام تحذير عند فتح أبواب السيارة.- نظام للمحافظة على السيارة في حارتها.- نظام لتحذير السائق من السيارات القادمة من الخلف.