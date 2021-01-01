توقف فورد مبيعات موستانج Mach-E الجديدة بسبب عيب مصنعي



موستانج Mach-E موستانج Mach-E

طلبت فورد من وكلائها التوقف عن بيع سيارات موستانج Mach E الجديدة بسبب عيب مصنعي محتمل.



تتعلق المشكلة بارتفاع حرارة البطاريات ووحدة التحكم الكهربائية ما يمكن أن يؤدي لتشوه في قابس التحكم في التيار، وبالتالي لبقاء الدارة الكهربائية للمحركات مفتوحة أو مغلقة حتى بدون استعمال دواسة التسارع.



تعاني نحو 49,000 سيارة من العيب وسوف تستدعي الشركة جميع السيارات لإصلاح الخلل عند وجود حل كامل، ومن المتوقع أن يأتي الحل عبر تحديثات لبرمجيات السيارة.