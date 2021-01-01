تدشن بنتلي فئات S من فلاينج سبر 2023



بنتلي بنتلي

كشفت بنتلي عن فلاينج سبر S كبديل رياضي فاخر عن فئات سبييد الأعلى.



تأتي بنتلي فلاينج سبر S بأسلوب تصميمي مرتكز على استعمال اللون الأسود في تفاصيل السيارة. وتتميز السيارة بالحصول على جنوط خاصة بها مع مكابس فرامل حمراء، وبالحصول على مصابيح أمامية وخلفية مطعمة وداكنة.



في الداخل تحمل السيارة جلود مدبوغة ومصنوعة يدوياً، تغطي عجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة بالإضافة للمقاعد المتميزة بتطريزاتها وبشعارات S.

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لأول مرة توفر السيارة خيار ثاني من المحركات إلى جانب خيار محرك V8 الطبيعي لفئات S حيث يمكن طلبها أيضاً بمحرك 6 سلندر هجين. في الحالة الأولى ستحمل السيارة محرك وقود 4.0 لتر ينتج 550 حصاناً و 770 نيوتن-متر من عزم الدوران كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4 ثوان، وفي الحالة الثانية ستحمل محرك V6 سعة 2.9 لتر مقترن بمحرك كهربائية لينتجا معاً 536 حصاناً و750 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.1 ثانية، وستحمل السيارة في هذه الحالة لقب سيارة بنتلي الأكثر كفاءة للوقود.ستتميز أيضاً فلاينج سبر S بنظام تعليق رياضي بنتلي Dynamic Ride 48V وبنظام توجيه إلكتروني لجميع العجلات، وستحصل على عادم رياضي معاد تصميمه، ولكن سيضطر مالكو S الهجينة إلى قبول “تحسينات الصوت” البسيطة عند تشغيل الوضع الرياضي.