تعلن سيتروين عن My Ami Buggy الجريئة

كشفت سيتروين النقاب عن My Ami Buggy كسيارة مغامرات جريئة ومخصصة محدودة الإنتاج.
ليست المحركات الضخمة والقوية هي ما يميز My Ami Buggy ولكن بسطاتها وجرئها، تأتي السيارة بسقف من القماش وبإلغاء الأبواب لصالح مقابض أنابيب معدنية. إضافة لذلك يأتي القماش مقاوماً للماء وللأشعة فوق البنفسجية. وتأتي بمجموعة جديدة من الجنوط قياس 14 إنش باللون الذهبي.
تقدم السيارة الكهربائية مدى 70 كيلومتر، وستحمل شعار My Ami Buggy Ultra Limited Edition على لوحة القيادة. حددت الشركة الإنتاج بـ50 نسخة فقط وستبدأ عمليات تسليم السيارة في الأسبوع الثاني من أغسطس.
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