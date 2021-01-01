تعلن سيتروين عن My Ami Buggy الجريئة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعلن سيتروين عن My Ami Buggy الجريئة

صورة الخبر: My Ami Buggy
My Ami Buggy

كشفت سيتروين النقاب عن My Ami Buggy كسيارة مغامرات جريئة ومخصصة محدودة الإنتاج.

ليست المحركات الضخمة والقوية هي ما يميز My Ami Buggy ولكن بسطاتها وجرئها، تأتي السيارة بسقف من القماش وبإلغاء الأبواب لصالح مقابض أنابيب معدنية. إضافة لذلك يأتي القماش مقاوماً للماء وللأشعة فوق البنفسجية. وتأتي بمجموعة جديدة من الجنوط قياس 14 إنش باللون الذهبي.

تقدم السيارة الكهربائية مدى 70 كيلومتر، وستحمل شعار My Ami Buggy Ultra Limited Edition على لوحة القيادة. حددت الشركة الإنتاج بـ50 نسخة فقط وستبدأ عمليات تسليم السيارة في الأسبوع الثاني من أغسطس.

رغم أن المبيعات ستكون مقتصرة على فرنسا فقد قال رئيس سيتروين المملكة المتحدة “إذا كان هناك اهتمام كاف من العملاء هنا، فهناك كل فرصة يمكن تصورها. يمكننا أن نرى الإصدارات المستقبلية من My Ami Buggy معروضة للبيع في المملكة المتحدة”. وربما يعني ذلك في أسواق عالمية حيثما وجد طلب على السيارة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن سيتروين عن My Ami Buggy الجريئة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53483

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager