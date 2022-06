تعلن سيتروين عن My Ami Buggy الجريئة

My Ami Buggy My Ami Buggy

كشفت سيتروين النقاب عن My Ami Buggy كسيارة مغامرات جريئة ومخصصة محدودة الإنتاج.



ليست المحركات الضخمة والقوية هي ما يميز My Ami Buggy ولكن بسطاتها وجرئها، تأتي السيارة بسقف من القماش وبإلغاء الأبواب لصالح مقابض أنابيب معدنية. إضافة لذلك يأتي القماش مقاوماً للماء وللأشعة فوق البنفسجية. وتأتي بمجموعة جديدة من الجنوط قياس 14 إنش باللون الذهبي.



تقدم السيارة الكهربائية مدى 70 كيلومتر، وستحمل شعار My Ami Buggy Ultra Limited Edition على لوحة القيادة. حددت الشركة الإنتاج بـ50 نسخة فقط وستبدأ عمليات تسليم السيارة في الأسبوع الثاني من أغسطس.

رغم أن المبيعات ستكون مقتصرة على فرنسا فقد قال رئيس سيتروين المملكة المتحدة “إذا كان هناك اهتمام كاف من العملاء هنا، فهناك كل فرصة يمكن تصورها. يمكننا أن نرى الإصدارات المستقبلية من My Ami Buggy معروضة للبيع في المملكة المتحدة”. وربما يعني ذلك في أسواق عالمية حيثما وجد طلب على السيارة.