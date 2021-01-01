الأحمر طموح..لون سيارتك يدل على شخصيتك..



لون سيارتك لون سيارتك

يميل البعض لاختيار اللون البنى بينما يفضل البعض الآخر الأسود وهكذا، وقد يعتقد أن الصفات الشخصية تلعب دور في اختيار الألوان وخاصة ألوان السيارات، التي تشير إلى بعض الصفات الشخصية لسائقها، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، علاقة ألوان السيارات.



اعرف صفاتك الشخصية من لون عربيتك اللون الفضى



تشير السيارة الفضية إلى أن سائقها يتمتع بالإتزان العقلى والأناقة في اختيار الملابس، والمزيد من الثقة بالنفس.

قد يعجبك أيضا...

اللون البرتقاليتشير السيارة ذات اللون البرتقالى، إلى أن سائقها يتسم بالجرأة والإبداع والسعادة، والعفوية ويسعد دائماً بصحبة الآخرين.اللون الذهبى الأصفرتشير السيارة ذات اللون الذهبي الأصفر إلى أن سائقها يتسم بالمرح والطاقة الإيجابية، ومحب للحفلات الغنائية .اللون الرماديتشبه صفات سائق السيارة الرمادى بالفضى، لكنه يتسم أيضاً بالثقة بالنفس كما يغضب من أقل شيء، ولا يحب الدخول في المشاكل، ويسير دائماً مع التيار.اللون الأحمرتشير صفات السيارة الحمراء إلى أن سائقها يتسم بالحزم في اتخاذ القرارات، والحماس والطموح والنشاط أيضاً.اللون الأسوديتسم أصحاب السيارات السوداء بالغموض الملفت للنظر والأناقة في اختيار الملابس والثقة بالنفس.اللون الأبيضيتسم أصحاب السيارات البيضاء بالنقاء والبراءة والعفوية أيضاً، وحب النظافة والخجل في التعبير عن المشاعر.اللون الأزرقيتسم أصحاب السيارات الزرقاء بحب الهدوء والغموض، وحب السعادة كما يشحن طاقته الإيجابية بالتواجد مع أصدقائه.أخضر بنييتسم أصحاب السيارات الخضراء التى تميل إلى البنى إلى حبهم الشديد للهدوء والتحفظ، والرغبة دائماً في الحفاظ على البيئة، والإنطلاق في المناطق الطبيعية.