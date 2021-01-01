الأحمر طموح..لون سيارتك يدل على شخصيتك..

لون سيارتك
يميل البعض لاختيار اللون البنى بينما يفضل البعض الآخر الأسود وهكذا، وقد يعتقد أن الصفات الشخصية تلعب دور في اختيار الألوان وخاصة ألوان السيارات، التي تشير إلى بعض الصفات الشخصية لسائقها، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، علاقة ألوان السيارات.
اعرف صفاتك الشخصية من لون عربيتك اللون الفضى
تشير السيارة الفضية إلى أن سائقها يتمتع بالإتزان العقلى والأناقة في اختيار الملابس، والمزيد من الثقة بالنفس.
اللون البرتقالي
تشير السيارة ذات اللون البرتقالى، إلى أن سائقها يتسم بالجرأة والإبداع والسعادة، والعفوية ويسعد دائماً بصحبة الآخرين.
اللون الذهبى الأصفر
تشير السيارة ذات اللون الذهبي الأصفر إلى أن سائقها يتسم بالمرح والطاقة الإيجابية، ومحب للحفلات الغنائية .
اللون الرمادي
تشبه صفات سائق السيارة الرمادى بالفضى، لكنه يتسم أيضاً بالثقة بالنفس كما يغضب من أقل شيء، ولا يحب الدخول في المشاكل، ويسير دائماً مع التيار.
اللون الأحمر
تشير صفات السيارة الحمراء إلى أن سائقها يتسم بالحزم في اتخاذ القرارات، والحماس والطموح والنشاط أيضاً.
اللون الأسود
يتسم أصحاب السيارات السوداء بالغموض الملفت للنظر والأناقة في اختيار الملابس والثقة بالنفس.
اللون الأبيض
يتسم أصحاب السيارات البيضاء بالنقاء والبراءة والعفوية أيضاً، وحب النظافة والخجل في التعبير عن المشاعر.
اللون الأزرق
يتسم أصحاب السيارات الزرقاء بحب الهدوء والغموض، وحب السعادة كما يشحن طاقته الإيجابية بالتواجد مع أصدقائه.
أخضر بني
يتسم أصحاب السيارات الخضراء التى تميل إلى البنى إلى حبهم الشديد للهدوء والتحفظ، والرغبة دائماً في الحفاظ على البيئة، والإنطلاق في المناطق الطبيعية.
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