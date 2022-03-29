يثمّن «عامر» دور بنك «التصدير الأفريقي» في دعم مسيرة التنمية بالقارة

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صورة الخبر: محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي


قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنّ البنك يثمّن غاليًا الدور الإقليمي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا والدعم الأساسي لها، فضلا عن دوره في توفير الدعم اللازم.

قضايا القارة الأفريقية
وأضاف عامر، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ مصر تولي القضايا الأفريقية اهتماما، موضحا أنّه بالنظر إلى الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للقارة السمراء، رأت القيادة السياسية بمصر ضرورة الاهتمام والمتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستيراد، ودعمه بكل الاحتياجات المالية، إضافة لضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الأفريقي.

تحقيق التقدم والازدهار في أفريقيا
وأتمّ محافظ البنك المركزي، حديثه، بترحيبه بالحضور على أرض مصر في العاصمة الادارية، التي تُبنى بسواعد المصريين الذين لم يدخروا جهدًا في رفعة بلدهم، وتحقيق التقدم والتنمية في ظل قيادة وطنية وحكيمة ترعى مصالح شعبها، وتضع نصب أعينها أن تحقق له الرعاية والأمن والاستقرار ورفع مستويات معيشته، بما يليق بمكانته وبتاريخه على مر العصور، واضعة على رأس أولوياتها تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق التقدم والازدهار لجميع الدول الأفريقية.

المصدر: الوطن

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