سعر الذهب اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1823 دولارا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

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سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 668 جنيهاوسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 856 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 999 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4995 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9990 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19980 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7992 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام، تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةسقط الدولار فجأة من ذروة ارتفاعاته الماراثونية قبل ساعات من اجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي بشأن قرار أسعار الفائدة الذي تتوقع الأسواق أن يشهد زيادة أكبر من التوقعات.