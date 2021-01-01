16 سلوك محظور عالمياً..لو غاوي سفر..

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كل دولة تحكمها قواعد وقوانين على شعبها ويحظر عليهم مخالفتها وبالرغم من ان بعض تلك المحظورات غريب للغاية إلا انه امر مفروض اتباعه على الشعب هناك .



-أغرب الأشياء المحظورة حول العالم:

1-ألعاب الفيديو:

حظرت الحكومة اليونانية جميع ألعاب الفيديو في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2002 ، لذلك يجب عليك أن تكون مستعد للذهاب إلى السجن إذا كنت تلعب ألعاب فيديو بما في ذلك تلك التي الألعاب علي أجهزة الكمبيوتر المنزلية الخاصة بك.

2-الملابس الصفراء:

يعتبر اللون الاصفر في ماليزيا "لون المتظاهرين" لذلك قامت الحكومة بحظر الملابس الصفراء، والأحذية والقبعات، والقمصان وحتي القفازات الصفراء فهي غير قانونية تماما في ماليزيا، ويتخذ الكثير من نشطاء المعارضة الملابس الصفراء في كثير من الأوقات.

3-الياسمين:

بعد ثورة الياسمين التونسية، إعتقدت الصين أن الياسمين لديه إمكانيات هائلة لزعزعة إستقرار مجتمعها، وإضعاف الديمقراطية الصينية لذلك حظر النظام الصيني الياسمين، فلا يسمح للناس ببيعها وزراعتها، أو التحدث عنها.

4-الركض:

في بوروندي يعتبر الركض عملا من أعمال الحرب وبالتالي فأن الرئيس بيير نكورونزيزا حظر رسميا هرولة الصباح لوقف الصراعات بين المجموعات الاثينية البوروندية ويعتقد أن هذا القانون سوف يوقف جنون الحرب لذلك اذا كنت تهرول في الصباح الباكر فقد يؤدي ذلك بك الي السجن المؤبد.

5-الكاتشب:

أعلنت الحكومة الفرنسية عن قررارها بشأن حظر إستخدام الكاتشب في المدارس والجامعات مع أطباق المأكولات فيما عدا طبق البطاطس الذي سمحت بتقديم الكاتشب معه، حيث شعرت الحكومة بان المراهقين يستهلكون الكثير من الصلصلة وأنه دمر أصالة المأكولات التقليدية.

6-تقريبا كل شئ ممنوع في هذه الدولة:

كوريا الشمالية البلد الأكثر عزلة في العالم، ولا يسمح لشعب كوريا الشمالية بمشاهدة التليفزيون وتشغيل الموسيقي، ومغادرة البلاد ومشاركة الأراء، والضحك في الأماكن العامة، والإعتقاد في الدين ممنوع، ومن الجرائم الغريبة، والتي قد تذهب بك إلى السجن لفظ كوريا الشمالية، حيث يجب قول كوريا فقط منفردة.

قد تكون بعض تلك القوانين غريبة وجنونية ولكنها في الأغلب نتيجة صراعات سياسية أما البعض منها فهو لمصلحة عامة الشعب للحفاظ علي التقاليد والصحة كما يزعمون.

7-مضغ العلكة في سنغافورة:

تتبني سنغافورة قانونا يمنع مضغ العلكة، وإستيرادها وبيعها، بإستثناء العلكة لغايات علاجية للأسنان أو علكة النيكوتين، وجاءت تلك القوانين أساسا للمحافظة علي النظافة العامة في البلاد، ونظرا للتكلفة العالية لعملية إزاله العلكة من كل الأماكن التي يمكن أن توجد فيها.

8-أسماء الأبناء الغريبة في الدنمارك:

أقرت الدنمارك الخطوط العريضة لتسمية الأبناء ووضعت قائمة مؤلفة من 7000 إسما ينبغي علي الآباء تسمية أبنائهم بها، وإذا أرادت العائلة تسمية إبنها من خارج تلك القائمة فإنها ستكون مضطرة للحصول علي موافقة حكومية.

9-تسلق الجبال عاريا في سويسرا:

في سويسرا تطلب الجهات المختصة أو الشرطة من هواة تسلق الجبال "بلطف" عدم تسلق الجبال وهم عراة، غير أن هذا الطلب اللطيف ليس إلا قانونا تم بعد أن قام رجل الماني بتسلق أحد الجبال وهو عار تماما ومر أثناء ذلك بالقرب من عائلة سويسرية كانت تقوم بنزهة في جبال الألب عام 2009.

10-إطعام الحمام في البندقية:

700 يورو هي عقوبة من يقوم بإطعام الحمام في ساحة القديس المبارك في مدينة البندقية الإيطالية، وقالت البلدية في معرض تبريرها للقرار أن الحمام يشكل خطرا علي الصحة، كما يسئ إلى تماثيل المدينة .

11-الصفير في كندا:

تفرض مدينة بتروليا في أونتاريو بكندا قانونا يحد من الأصوات المزعجة، وينص القانون علي أنه يمنع الصراخ أو العويل أو الصفير أو الغناء في أي وقت بالمدينة .

12-الكعب العالي في اليونان:

إذا أردت التجول في المناطق الأثرية في اليونان وهي كثيرة فيفضل إلا ترتدي في قدميك حذاء بكعب عال، فهو ممنوع بحكم القانون لأنه قد يعرض المناطق الأثرية للأضرار كما يهدد المحافظة عليها.

13-تسمية الخنزير في فرنسا:

ينص القانون علي عدم جواز تسمية الخنزير بإسم نابليون لكن تم توسيعه لاحقا بمنع تسمية الخنازير بأسماء رؤساء الدولة أو رموزها، وظل القانون ساريا طوال 3 قرون تقريبا ولم يعد يشكل جريمة بعد العام 2013.

14-وقود السيارة في المانيا:

على السائق في ألمانيا أن يكون حذرا فيما يتعلق بمستوي الوقود في سيارته، حيث أن نفاذ الوقود منها وهي تسير علي الطرق العامة يعرض سائقها للعقوبة.

15-الثمالة داخل حانة في استراليا:

يعاقب صاحب الحانة في أستراليا بعقوبة باهظة إذا وصل الزبون أو الموظف العامل في الحانة لحد الثمالة وقد تصل العقوبة إلى حد سحب الرخصة.

16-رشاشات الماء في كمبوديا:

حظر محافظ العاصمة الكمبودية بنوم بنه بيع أو إستيراد كل أنواع الرشاشات المائية خشية أن يسبب إستخدامها إضطرابات إجتماعية خلال إحتفالات رأس السنة الكمبودية.