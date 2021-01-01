ظواهر فلكية في النصف الثاني من يونيو

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تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر يونيو2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.



وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال خلال النصف الثاني من شهر يونيو2022 حيث تكون البداية مع:



16 يونيو - عطارد في أقصى استطالة

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يصل كوكب عطارد اقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.18 يونيو - القمر وزحل يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم.21 يونيو - الانقلاب الصيفي يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الموعد كل عام ، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا (المسمى بالانقلاب الصيفي حيث اطول نهار في السنة) في نصف الكرة الشمالي وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (المسمى بالانقلاب الشتوي حيث اطول ليل في السنة) في نصف الكرة الجنوبي .23-21 يونيو - القمر والمشتري والمريخ يقترن القمر مع كوكب المشتري في 21 يونيو بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا - ثم يتوسط كوكبي المشتري والمريخ في 22 يونيو.22 يونيو - عطارد والدبران يقترن كوكب عطار مع النجم اللامع عين الثور (الدبران - الأحمر اللون) في برج الثور في هذا اليوم.25-23 يونيو - الزهرة والاخوات السبعة يقترن كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية مع الحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور.26 يونيو - القمر والزهرة والاخوات السبعة يتجاور القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور.27 يونيو - القمر وعطارد يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء قبل شروق الشمس مباشرة الى ان يختفيا سريعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.29 يونيو - القمر الجديد (محاق ذو الحجة)يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل .