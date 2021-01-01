تعرفى على قواعد العناية بالبشرة في المصيف

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العناية بالبشرة

في فصل الصيف يعاني العديد من الناس من مشاكل البشرة، حيث تحتاج البشرة للاهتمام والترطيب بشكل مستمر خصوصا إذا رغبت في التوجه للشاطئ لنزول البحر، فهذا يحتاجك بأن تتبع خطوات بسيطه للحفاظ على بشرتك.

وإليكم بعض القواعد لحفاظ على بشرتك في المصيف؛ وذلك بحسب موقع Mytrustyscincar.

خذ حماما باردا

بعد يوم طويل على الشاطئ والتعرض للماء المالح وأشعة الشمس، من الأفضل أخذ حماما باردا للتخلص من الرمل والملح من بشرتك.

اعتني بشعرك

إن تأثيرات الشمس والمياه المالحة المجففة تمتص كل الرطوبة من شعرك ، وتتركه متشابكًا ومتطايرًا وبصراحة ، ويبدو وكأنه شهد أيامًا أفضل. قبل الخروج إلى الشاطئ ، ضعي مرطبًا لفك التشابك بالرش لتجنب العقد المستعصية في وقت لاحق من اليوم.

شعرك معرض للأشعة فوق البنفسجية أيضًا ، لذا أضف واقٍ من أشعة الشمس فوق البنفسجية لمنعه من أن يصبح مثل القش.
بعد قضاء يوم على الشاطئ ، استخدمي دائمًا بلسمًا عميقًا أو ماسكًا للشعر ، مع مشط واسع الأسنان لتجنب التشابك.

استخدم مرطب للشفاه

الجلد على شفتيك هو واحد من أكثر مناطق الجسم ضعفا. للتغلب على ميلهم إلى الحرق في الشمس ، استخدمي مرطب شفاه مع عامل حماية مدمج (SPF) وأعيدي وضعه على مدار اليوم.

وتنطبق نفس قواعد ما بعد الشاطئ – استخدم مرطب شفاه مرطب ، خاصة للترطيب طوال الليل.

أشرب الكثير من الماء

ينصح بشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة، وذلك عن تناول الكثير من السوائل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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