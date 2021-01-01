20 يونيو .. فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في 11 محافظة يوم 20 يونيو الجاري.







وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الماضي ، ليكون دليلا مساعدا للطلاب الراغبين في التقديم العام الدراسي المقبل لحين الاعلان عن شروط و تفاصيل العام الجديد والتي لن تختلف كثيرا عن الاتي :

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مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونياتتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من محافظة الشرقية ، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويتشرط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلامتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوانتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقيةتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعداديةألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادموللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.