20 يونيو .. فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في 11 محافظة يوم 20 يونيو الجاري.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الماضي ، ليكون دليلا مساعدا للطلاب الراغبين في التقديم العام الدراسي المقبل لحين الاعلان عن شروط و تفاصيل العام الجديد والتي لن تختلف كثيرا عن الاتي :
مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من محافظة الشرقية ، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويتشرط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية
تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ويشترط :
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية
ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر القادم
وللقبول لابد من التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، ويجب أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!