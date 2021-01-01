تقارير تفيد بحقن فلاديمير بوتين للبوتوكس



فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين



على الرغم من الشائعات المستمرة بأن فلاديمير بوتين مريض بشكل خطير ، ويعاني إما من مرض باركنسون أو السرطان أو كليهما ، يقول خبير طبي إنه لا يوجد دليل مقنع على أن الرئيس الروسي مريض بشكل خطير.



ففي الواقع يقول البروفيسور "مايكل كلارك" زميل دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن ، العلاج الطبي الوحيد الذي يخضع له بوتين هو جرعة منتظمة من البوتوكس.



قال البروفيسور كلارك إن بوتين معروف بحصوله على جرعات البوتوكس بشدة وبينما أطباؤه ليسوا بعيدين أبدًا، فمن المرجح أن يكون السبب هو أنه يعاني من توهم المرض.

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وأضاف أن هذه القصص عن مرض بوتين سيتم تداولها ولكن لا يوجد دليل مقنع، وأضاف البروفيسور كلارك: "عندما تراه في هذه المقاطع ، يبدو أنه بخير. لا يمكنك اكتشاف مرض باركنسون من الطريقة التي يمشي بها الشخص أو يكتشف السرطان بمجرد النظر إلى الصور".زعمت قناة General SVR Telegram ، التي يُقال أنها يديرها أحد المطلعين في الكرملين ، أن بوتين أصيب بمرض حاد وضعف ودوخة الأسبوع الماضي.يعتقد الأستاذ أن الشائعات التي تظهر من الكرملين يمكن أن تكون وسيلة مناسبة لروسيا لحفظ ماء الوجه. ويقول إن إعلان أن بوتين كان على ما يرام بشكل خطير سيكون مخرجاً لروسيا.ونفى المتحدث باسم بوتين التقارير التي تفيد بأن الرئيس الروسي يخضع بانتظام لعلاجات البوتوكس ، قائلاً: 'ربما يكون هذا هو بالضبط كيف سقط الضوء' ، مضيفًا أن بوتين ربما كان 'متعبًا'.يقول البروفيسور كلارك إن بوتين ، الذي سيبلغ السبعين من العمر في أكتوبر ، 'يحاول تحنيط نفسه بينما لا يزال على قيد الحياة ، لأنه يأخذ الكثير من البوتوكس".وتابع: "إنه يتنقل مع فريق من الأطباء ، وأطبائه ليسوا بعيدين ، ويقال إنه يغادر الاجتماعات على فترات متكررة، وأظن أنه مصاب بمرض المراق فقط والبوتوكس يخفف من مظهره".