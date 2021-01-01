طريقة عمل بوب كورن الدجاج في البيت



بوب كورن الدجاج بوب كورن الدجاج



بوب كورن الدجاج من الوجبات الجانبية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خلال اليوم، تتسم بمذاقها الذيذ و الشهي أيضا.



قدمت الشيف نونا، طريقة عمل بوب كورن الدجاج في المنزل.



مقادير بوب كورن الدجاج

كيلو صدور فراخ مكعبات

2 كوب دقيق

ماء

مرقة فورية

شطة

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

ملح

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( طبقة التغليف )2 كوب دقيقزيت للقليطريقة تحضير بوب كورن الدجاجنحضر بوله ونضع بها الدقيق والمرقة الفورية والتوابل ونخلطهم ببعض ثم ننزل بالماءبالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب السلك حتى نحصل على خليط بدون أى تكتلات وشبيه بخليط الكريب او القطايف ويكون القوام متوسط ونظبط الملح .ثم ننقع به قطع الدجاج ويفضل وضع الفراخ فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب من التتبيلة ..( لتحضير الطبقة المقرمشة )نضع الدقيق فى كيس ثلاجة ونأخذ قطع الدجاج بعد نقعها ونضعها جزء جزء فى كيس الثلاجة الموجود به الدقيق ونغلق الكيس من اعلى ونبدأ برج الكيس يمينا ويسارا حتى تتغلف قطع الدجاج بالدقيق بشكل عشوائى وتعطينا الطبقه المقرمشة المطلوبة ثم نخرج قطع الفراخ من الكيس ونضعها فى مصفاه حتى نتخلص من الدقيق الزائد ..ثم نننزل بقطع الفراخ في زيت غزير على النار ولانحركها حتى تطفو على الوجه وتتحمر وتأخذ لون ذهبى فاتح وعند التسوية نخرجها وتقدم