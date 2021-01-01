طريقة تجفيف العنب لعمل زبيب



زبيب زبيب



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تجفيف العنب لعمل الزبيب، المفضل لدي الكثير.



المكونات



5 كيلو عنب بناتي أخضر او أحمر (السليم والمقفول فقط)

ماء

ربع م ملح ليمون

ربع م بيكربونات الصوديوم

م ك زيت برافين حتي يصبح لامع في الماء

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طريقة التحضير1.نأتي بي اناء به ماء ويترك حتي الغليان ثم نضع فيه ربع معلقة ملح ليمون وربع معلقه صغيرة بيكربونات الصوديوم سنلاحظ فوران في الماء2. نضيف العنب لمدة دقيقتين حتي نلاحظ ان يتغير اللون للابيض يوضع في ماء مثلج حتي نوقف التسويه ولا يتفتح حبات العنب3.يصفي ثم يفرد علي فوطة نضيفه حتي يجف تماماً4.يوضع يوميا في الشمس من الصبح حتي المساء لمدة 7 او 8 أيام مع التقليب وفي المساء نضعه في غرفة بها مروحة5. وبعد ان يصبح زبيب يوضع في أكياس ويخزن.ملحوظهكيلو العنب يعطي ربع كيلو زبيب صافي.