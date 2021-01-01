طريقة تجفيف العنب لعمل زبيب

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زبيب


تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تجفيف العنب لعمل الزبيب، المفضل لدي الكثير.

المكونات

5 كيلو عنب بناتي أخضر او أحمر (السليم والمقفول فقط)
ماء
ربع م ملح ليمون
ربع م بيكربونات الصوديوم
م ك زيت برافين حتي يصبح لامع في الماء

طريقة التحضير

1.نأتي بي اناء به ماء ويترك حتي الغليان ثم نضع فيه ربع معلقة ملح ليمون وربع معلقه صغيرة بيكربونات الصوديوم سنلاحظ فوران في الماء
2. نضيف العنب لمدة دقيقتين حتي نلاحظ ان يتغير اللون للابيض يوضع في ماء مثلج حتي نوقف التسويه ولا يتفتح حبات العنب
3.يصفي ثم يفرد علي فوطة نضيفه حتي يجف تماماً
4.يوضع يوميا في الشمس من الصبح حتي المساء لمدة 7 او 8 أيام مع التقليب وفي المساء نضعه في غرفة بها مروحة
5. وبعد ان يصبح زبيب يوضع في أكياس ويخزن.

ملحوظه

كيلو العنب يعطي ربع كيلو زبيب صافي.

المصدر: elbalad

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