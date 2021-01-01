خطوات لعدم سيلان المكياج فى الصيف



سيلان المكياج فى الصيف سيلان المكياج فى الصيف



تكثر شكوى الفتيات صاحبات البشرة الدهنية من سيلان المكياج خلال الطقس الحار.



وهناك عدد من النصائح التى يجب على صاحبات البشرة الدهنية اتباعها، للحفاظ على المكياج فى المناسبات ومختلف الأوقات خلال الطقس الحار.



وللحصول على مكياج ثابت لأطول فترة ممكنة خلال صيف 2022، يجب:

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-تنظيف البشرة بالرغوة الخفيفة:يجب على الفتيات صاحبات البشرة الدهنية تنظيف البشرة بمستحضرات سائلة لا تحتوى على رغوة كثيرة، حتى تتمتع بإشراقة ملفتة لوجهها وتصبح خالية من الشوائب والرؤوس السوداء.-كريم الأساس خال من الزيوت:يفضل الاستعانة بكريم أساس خالٍ من الزيوت وتمرير طبقة واحدة من المستحضر على البشرة والشفاة، بهدف الحصول على ملامح مشرقة ولامعة.-البودرة المطلقة:نحتاج إلى تمرير البودرة على سطح البشرة لتثبيت لونها ومنع الإفرازات الدهنية التى تسهل من سيلان المكياج.-تفادى الظلال القوية:يحظر استخدام الظلال القوية، واستبدالها بالناعمة والترابية على الجفن العلوى لضمان جاذبية ملقتة على العين، دون وضع الخطوط أو الظلال على الجفن السفلى.-الاستعانة بـ الآيلاينر المات:يفضل الاستعانة بالآيلاينر المات، ورسمه على العين فى صورة مجنحة أو مفتوحة الأطراف، حتى لا يتجمع بالجهة الخارجية للعين ثم إخفاء سحبة العين.-ماسكارا ضد الماء:يساعد استخدام الماسكارا ضد الماء فى الحصول على المزيد من الثبات للرموش.-أحمر شفاه مات:يُنصح هؤلاء باستخدام الألوان المات الفاتحة التى تدوم لفترات طويلة دون سيلان المكياج.