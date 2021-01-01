طبيب عيون يوضح .. كيف يحدث انفصال الشبكية لدى مرضى السكر؟



انفصال الشبكية لدى مرضى السكر انفصال الشبكية لدى مرضى السكر



تؤثر الإصابة بمرض السكر في عيون المرضى وتسبب أمراضًا متعددة بالعين، حيث يمكن أن يحدث انفصال للشبكية ومضاعفات متعددة.







وقال الدكتور عمرو البكري أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة: إن شبكية العين تتأثر بمرض السكر حيث يحدث رشح بسيط ثم نزيف بسيط ومع إهمال الكشف الطبي لدى طبيب عيون متخصص يمكن أن تزيد المضاعفات ويحدث انفصالا في الشبكية.

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وأوضح أن وجود عوامل خطورة تزيد من مضاعفات المرض منها الإصابة بالضغط والتدخين وعدم ضبط معدل السكر في الدم.ضرورة المتابعة الطبيةونصح أستاذ طب وجراحة العيون بضرورة المتابعة الطبية لمريض السكر لدى طبيب السكر وطبيب العيون، مضيفا أنه يوجد عدة أجزاء في العين تتأثر بمرض السكر منها سطح العين الخارجي حيث يصاب بالتهاب أو جفاف في العين.وأشار إلى أن الالتهابات تتراوح ما بين إحمرار في العين أو إفرازات أو حدوث قرحة في القرنية أو قرحة فيروسية في القرنية نظرا لأن الإصابة بمرض السكر تضعف المناعة.وأكد أن السكر يمكن أن يسبب المياه البيضاء أو عتامة عدسة العين، لافتا إلى أن الإصابة بالمياه البيضاء تظهر سريعا عندما يكون المريض مصابا بالسكر في عمر صغير.ارتفاع ضغط العينوأشار إلى أن الإصابة بالسكر تزيد من ارتفاع ضغط العين أي الإصابة بالمياه الزرقاء والتأثير في الشبكية والإصابة بنزيف في العين.ونصح مرضى السكر بضبط السكر في الدم والمتابعة المستمرة مع طبيب العيون، مشيرًا إلى أن مريض السكر إذا شعر بأي أعراض أشهرها الزغللة في العين أو حرقان في العين أو لا يرى جيدًا أو يقرأ من الهاتف يجب الكشف فورًا.