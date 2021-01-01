«التعليم» توجه إرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة

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صورة الخبر: طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة


قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن «امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب»، مشددًا على مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.

وأشار حجازي، إلى أن «المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم»، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

المصدر: almasryalyoum

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