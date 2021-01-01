«التعليم» توجه إرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن «امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب»، مشددًا على مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.
وأشار حجازي، إلى أن «المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم»، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.
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