روسيا تعتقل أول مقاتليْن أميركييْن في أوكرانيا

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مقاتليْن أميركييْن


قالت صحيفة "تغراف" البريطانية، الأربعاء، إنها حصلت على معلومات تؤكد أن القوات الروسية اعتقلت جنديين أميركيين سابقين، خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن "رفاق" الأسيرين الأميركيين، أنهما اعتقلا خلال معارك خارج مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، الخميس الماضي.

ولم تكشف الصحيفة هوية هؤلاء "الرفاق"، مكتفية بالقول إنهم كانوا يقاتلون إلى جانبهم.

وقال واحد من هؤلاء إن الأسيرين سقطا في قبضة الروس، عندما واجها قوة روسية ضخمة.

والأسيران الأميركيان هما ألكسندر دريك (39 عاما)، وآندي هوين (27 عاما)، وكان يعملان متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية، بحسب "تلغراف".

وعلقت الخارجية الأميركية على التقارير، قائلة إنها "على علم بتقارير غير مؤكدة: عن احتجاز مواطنين أميركيين في أوكرانيا.

وينضم الأسيران الأميركيان إلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم روسيا في معارك أوكرانيا، ومن بينهم أسيران بريطانيان.
ولم تعلق روسيا على النبأ حتى الآن.

وفي حال تأكد نبأ أسر العسكريين الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وموسكو، حيث ستسعى الأخيرة لاستخدامهما دليلا على تورط الولايات المتحدة المباشر في الحرب.

المصدر: صحيفة "تغراف" البريطانية

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