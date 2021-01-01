برصاص الشرطة الفرنسية .. إصابة مهاجر مصري

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الشرطة الفرنسية


كان مهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عاما بين الحياة والموت، الأربعاء، بعد أن أصابه شرطي بالرصاص اثناء محاولته إيقاف شاحنة تقل 4 مهاجرين آخرين قرب نيس جنوب شرقي فرنسا.

قال المدعي العام في نيس كزافييه بونوم في بيان، إنه "بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة التي كان من المفترض أن تنقل أجانب في وضع غير نظامي"، ليل الثلاثاء في سوسبل، وهي بلدة فرنسية قرب الحدود الإيطالية.

وأعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قبل شرطة الحدود، إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بعد حوالى 30 كيلومترا على طريق شديد الانحدار قرب نيس.

و"زادت الشاحنة سرعتها متجهة إلى سيارة الشرطة هذه، حيث استخدم أحد الشرطيين سلاحه وأطلاق النار 4 مرات" في محاولة لإيقافها، وفق البيان.

وتوقفت الشاحنة في احدى مناطق نيس حيث فر سائقها وراكبان كانا جالسان في المقعد الأمامي، بينما عثر داخلها على 5 مهاجرين من بينهم مصري أصيب بالرصاص في رأسه، ونقل "في حالة حرجة" إلى المستشفى.

وبحسب المدعي العام، ظهرت على الشاحنة آثار طلقين ناريين، وفتحت النيابة العامة تحقيقين في الحادث.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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