برصاص الشرطة الفرنسية .. إصابة مهاجر مصري

كان مهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عاما بين الحياة والموت، الأربعاء، بعد أن أصابه شرطي بالرصاص اثناء محاولته إيقاف شاحنة تقل 4 مهاجرين آخرين قرب نيس جنوب شرقي فرنسا.
قال المدعي العام في نيس كزافييه بونوم في بيان، إنه "بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة التي كان من المفترض أن تنقل أجانب في وضع غير نظامي"، ليل الثلاثاء في سوسبل، وهي بلدة فرنسية قرب الحدود الإيطالية.
وأعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قبل شرطة الحدود، إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بعد حوالى 30 كيلومترا على طريق شديد الانحدار قرب نيس.
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