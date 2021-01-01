بدلا من وضع الكريمات .. ماسكات طبيعية للبشرة المختلطة



ماسكات طبيعية للبشرة ماسكات طبيعية للبشرة



هل أنت من صاحبات البشرة المختلطة وتريدين الاعتناء بها، وتتخوفين كثيرا من وضع بعض أنواع الكريمات فقط تشعرين بأنها لا تناسب بشرتك ،إليك مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تمنع جفاف بشرتك المختلطة وتساعد على الترطيب وتوحيدها .



كشف موقع هيلثي عن ماسكات طبيعية للبشرة المختلطة تتمثل فيما يلي .



وصفة الأفوكاد و هلام الصبار

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أوَّل الوصفات التي سنذكرها لترطيب البشرة المختلطة هي وصفة الأفوكادو حيث تحتوي فاكهة الأفوكادو على دهون صحيَّة لها الدور الهام في ترطيب وتغذية البشرة وعلاج العديد من مشاكل البشرة المختلطة.كل ما عليك فعله هو إحضار نصف ثمرة من فاكهة الأفوكادو ومن ثمَّ القيام بهرسها وخلطها بشكل جيِّد مع ملعقة كبيرة من هلام الصبار.ومن ثمَّ الإتيان بالمخلوط التي حصلنا عليه و وضعه على منطقتي الرقبة و الوجه و الإبقاء عليه لمدَّة 20 دقيقة تقريبًا.وبعد ذلك يجب شطف البشرة بالماء الفاتر مع الحرص على القيام بالوصفة مرَّتين أسبوعيًّا لضمان نيل النتائج الفعَّالة.وصفة الحليب والخيار:يتم إحضار نصف ثمرة من الخيار ومن ثمَّ نقوم ببشرها ومن ثمَّ خلطها مع نصف ملعقة حليب وملعقة عسل.وبعد ذلك نقوم بوضع المخلوط على الوجه لمدَّة ربع ساعة.ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر و تنشيفه بشكل جيِّد.تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع أيضا من أجل ترطيب البشرة المختلطة الجافة.