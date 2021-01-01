أضرار غير متوقعة للإسراف في تناول الفيتامينات

يعتقد البعض أن تناول العديد من الفيتامينات والمعادن يفيد الصحة، لكن الحصول على كمية زائدة من الفيتامينات والمعادن بشكل روتيني يمكن أن يضر بصحتك بشكل كبير.
أضرار تناول الفيتامينات بكميات كبيرة
يمكن أن يسبب تناول الكثير من فيتامين سي أو الزنك الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة .
ويمكن أن يؤدي الكثير من السيلينيوم إلى تساقط الشعر واضطراب الجهاز الهضمي والتعب وتلف الأعصاب الخفيف .
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