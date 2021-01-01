البروكلي يخفض مستوى السكر في الدم



البروكلي البروكلي





البروكلي هو نبات أخضر من عائلة الكرنب، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكرنب وله العديد من الفوائد الغذائية نفسها.



أفادت دراسة أنه كلما كان الخضار أكثر قتامة وغنية بالألوان، زادت قدرة مضادات الأكسدة.

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وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن زهور البروكلي تحتوي على تركيزات أعلى من الأحماض الأمينية والجلوكورافانين والنيوجلوكوبراسيسين مقارنة بأجزاء أخرى من النبات ، في حين أن أوراق البروكلي أعلى في الكاروتينات والكلوروفيل والفيتامينات E و K والمحتوى الفينولي، والنشاط المضاد للأكسدة.ووفقا لموقع graphic وجدت إحدى الدراسات، أن استهلاك البروكلي لمدة شهر يقلل من مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ويخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.وجدت دراسة حيوانية مستقبلية أجراها سوريش وآخرون، أيضًا انخفاضًا في نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى انخفاض تلف خلايا البنكرياس في الفئران المصابة بداء السكري التي تتغذى على خلاصة البروكلي.