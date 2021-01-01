طريقة تحضير الخيار المخلل بشكل سريع

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الخيار المخلل


يفضل العديد من الأشخاص تناول المخللات بجانب الأكل، ويميل الكثير منهم إلى تناول الخيار المخلل.


طريقة تحضير الخيار المخلل بالخطوات

مقادير الخيار المخلل
• 1 كيلو خيار

• 1/2 كوب كبير خل

• 2 ملعقة كبيرة ملح

• 1 ملعقة كبيرة نعناع

• 4 فص ثوم ، شرائح

خطوات تحضير الخيار المخلل
• أغسلي الخيار جيداً ثم قومي بعمل فتحات بطرف السكينة على مسافات.
• في بولة متوسطة الحجم ضعي الخيار وضيفي إليه الملح الخل والثوم والنعناع يقلب جيدا ثم يغطى.

• قلبي الخيار مع التوابل من وقت لآخر حتى يتغير لونه ويترك لمدة ساعتين.

• يضاف الماء إلى الخيار حتى يغطيه و يترك لمدة 4 ساعات.

• يقدم الخيار المخلل السريع

المصدر: elbalad

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