لعمل كيكة الا?يس كريم الا?سفنجية

الا?يس كريم الا?سفنجية
اذا كنتي تبحثين عن وصفات لذيذة وبسيطة للصيف نقدم لكي طريقة عمل كيكة الا?يس كريم الا?سفنجية
1. طبقة الكيك
المكونات :
? 2 كوب من الدقيق الا?بيض.
? كوب من الزيت النباتي.
? 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
? 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.
? كوب ونصف من السكر الا?بيض المطحون الناعم.
? 4 حبات بيض كبيرة الحجم.
? كوب ونصف من الحليب الساي?ل كامل الدسم.
طريقة التحضير والا?عداد :
? في وعاء من البلاستيك يتم وضع كل من البيض والفانيليا والزيت النباتي، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي ا?و المضرب الكهرباي?ي، ولمدة دقيقتين.
? ا?ضيفي ا?لى ما سبق السكر الا?بيض المطحون الناعم، مع مراعاة الاستمرار في الخفق.
? يتم ا?ضافة كل من البيكنج بودر والحليب، ويتم التقليب جيداً ا?لى الحصول على المزيج المتجانس.
? قومي با?ضافة الدقيق الا?بيض تدريجياً ا?لى ما سبق، مع التقليب على السرعة المرتفعة، ا?لى الحصول على عجينة الكيك.
? يتم وضع خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي، والمرشوش بالدقيق الا?بيض.
? يدخل القالب في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مي?وية، و يترك الى تمام النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال فترة التسوية.
? تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً ا?لى ا?ن تبرد.
? يتم تقطيعها وتوضع في طبق التقديم.
? تقدم وبالهنا والشفا.
2. طبقة الا?يس كريم
المكونات:
? كوب من السكر الا?بيض الناعم المطحون.
? ماء نقي مغلي.
? نكهات حسب الرغبة.
طريقة التحضير والا?عداد :
? يتم وضع السكر الا?بيض الناعم في وعاء، وتتم ا?ضافة الماء المغلي تدريجياً ا?ليه.
? يتم المزج جيداً ا?لى الحصول على الخليط المتجانس ذي القوام الكريمي.
? تتم ا?ضافة قطرات من النكهة حسب الرغبة، ويترك جانباً ا?لى حين تجهيز الكيكة للاستخدام.
3. تجهيز كيكة الا?يس كريم
? يتم وضع الكيك في طبق التقديم على ورق الزبدة، ويتم تقسيمه ا?لى قسمين.
? يتم وضع طبقة من الا?يس كريم على الطبقة الا?ولى من الكيك، ويتم تغطيتها بالطبقة الثانية من الكيك، ثم يتم تغليف الكيك من الجوانب بطبقة من الا?يس كريم.
? يتم وضع كل من الفواكه والمسكرات على وجه الكيك.
? توضع الكيكة في الفريزر، وتترك لمدة ساعتين تقريباً ا?لى ا?ن يتجمد الا?يس كريم.
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