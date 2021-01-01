لعمل كيكة الا?يس كريم الا?سفنجية



الا?يس كريم الا?سفنجية الا?يس كريم الا?سفنجية



اذا كنتي تبحثين عن وصفات لذيذة وبسيطة للصيف نقدم لكي طريقة عمل كيكة الا?يس كريم الا?سفنجية



1. طبقة الكيك



المكونات :

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? 2 كوب من الدقيق الا?بيض.? كوب من الزيت النباتي.? 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.? 2 ملعقة كبيرة من الفانيلا.? كوب ونصف من السكر الا?بيض المطحون الناعم.? 4 حبات بيض كبيرة الحجم.? كوب ونصف من الحليب الساي?ل كامل الدسم.طريقة التحضير والا?عداد :? في وعاء من البلاستيك يتم وضع كل من البيض والفانيليا والزيت النباتي، ويتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي ا?و المضرب الكهرباي?ي، ولمدة دقيقتين.? ا?ضيفي ا?لى ما سبق السكر الا?بيض المطحون الناعم، مع مراعاة الاستمرار في الخفق.? يتم ا?ضافة كل من البيكنج بودر والحليب، ويتم التقليب جيداً ا?لى الحصول على المزيج المتجانس.? قومي با?ضافة الدقيق الا?بيض تدريجياً ا?لى ما سبق، مع التقليب على السرعة المرتفعة، ا?لى الحصول على عجينة الكيك.? يتم وضع خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي، والمرشوش بالدقيق الا?بيض.? يدخل القالب في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مي?وية، و يترك الى تمام النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن طوال فترة التسوية.? تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً ا?لى ا?ن تبرد.? يتم تقطيعها وتوضع في طبق التقديم.? تقدم وبالهنا والشفا.2. طبقة الا?يس كريمالمكونات:? كوب من السكر الا?بيض الناعم المطحون.? ماء نقي مغلي.? نكهات حسب الرغبة.طريقة التحضير والا?عداد :? يتم وضع السكر الا?بيض الناعم في وعاء، وتتم ا?ضافة الماء المغلي تدريجياً ا?ليه.? يتم المزج جيداً ا?لى الحصول على الخليط المتجانس ذي القوام الكريمي.? تتم ا?ضافة قطرات من النكهة حسب الرغبة، ويترك جانباً ا?لى حين تجهيز الكيكة للاستخدام.3. تجهيز كيكة الا?يس كريم? يتم وضع الكيك في طبق التقديم على ورق الزبدة، ويتم تقسيمه ا?لى قسمين.? يتم وضع طبقة من الا?يس كريم على الطبقة الا?ولى من الكيك، ويتم تغطيتها بالطبقة الثانية من الكيك، ثم يتم تغليف الكيك من الجوانب بطبقة من الا?يس كريم.? يتم وضع كل من الفواكه والمسكرات على وجه الكيك.? توضع الكيكة في الفريزر، وتترك لمدة ساعتين تقريباً ا?لى ا?ن يتجمد الا?يس كريم.