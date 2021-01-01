طريقة عمل الحواوشي بطريقة مميزة



طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي



الحواوشي من الأكلات المصرية المميزة التى يشتهر بها المطبخ المصري، ويفضلها الكثير من الأشخاص فى وجبة الغداء، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الحواوشي.



المقادير

½ كيلو لحم مفروم

5 أرغفة خبز بلدي

½ كوب بقدونس مفروم

ملعقة خل كبيرة

2 حبة بصل مبشور

2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة من بهارات محمد العطار للحواوشي

1حبة فلفل اخضر مفروم ناعم



ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة ملح صغيرة

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طريقة عمل الحواوشي1) ضعى اللحم المفروم فى وعاء واخلطيه جيدا مع البصل، والطماطم، والبقدونس والفلفل الأخضر.2) أضيفي بهاراتالعطار للحواوشي والخل وامزجي المزيج جيداً (تتبيله الحواوشي)، وضعى اللحم في الثلاجة لمدة ساعة.3) نحضر الخبز ونفتحه من الجانب ونضع بداخله الحشو ونوزعه جيدا.4) نعيد إغلاق الخبز جيدا وندهنه بالزبدة باستخدام فرشاة التوزيع.5) لفى الحواوشى فى ورق الزبدة وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج اللحم ويتحمر الخبز.6) الآن يمكنك أن تقدميها ساخنة بجانب السلطة والبطاطس المقلية.