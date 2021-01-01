طريقة عمل الحواوشي بطريقة مميزة

الحواوشي من الأكلات المصرية المميزة التى يشتهر بها المطبخ المصري، ويفضلها الكثير من الأشخاص فى وجبة الغداء، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الحواوشي.
المقادير
½ كيلو لحم مفروم
5 أرغفة خبز بلدي
½ كوب بقدونس مفروم
ملعقة خل كبيرة
2 حبة بصل مبشور
2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة من بهارات محمد العطار للحواوشي
1حبة فلفل اخضر مفروم ناعم
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة ملح صغيرة
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