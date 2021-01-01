تعرف عليها .. فوائد مذهلة لتناول الكوسة



فوائد الكوسة فوائد الكوسة



تعتبر الكوسة من الخضراوات التي تملك مستويات عالية من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة العين، مثل : المغنيسيوم، وفيتامين ج .







فوائد الكوسة



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وتعد الكوسة عن قرع صيفي في أمريكا الوسطى، وذلك لأنه يصل طولها إلى متر واحد ولكن عادة ما يتم حصادها غير ناضجة.وينمو نبات الكوسة على ارتفاع 15-25 سم، يُطلق على الكوسة الصغيرة اسم العظام في المملكة المتحدة وأيرلندا ، ويتم طهيها في العديد من الأطباق الرئيسية، بالإضافة إلى أن زهور الكوسة صالحة للأكل .تحتوي الكوسة على مستويات عالية، مثل المغنيسيوم وفيتامين ج والبيتا كاروتين واللوتين، وهي جميعها عناصر مفيدة لصحة العين .فوائد الكوسةويحتوي عصير الكوسة على 295 مجم من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 8? من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، ويحتوي قشر الكوسة على عناصر يمكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف الغدة الدرقية وهرموناتها ، والأدرينالين ، وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسموينصح بتناول الكوسة لتنظيم مشاكل الجهاز الهضمي، وذلك لأن الكوسة تحتوي على الكثير من السوائل .