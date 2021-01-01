

زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت



يحتاج أغلب النساء والرجال والأطفال ، إلى تناول مكملات غذائية طبيعية ، لذلك يعتبر زيت كبد الحوت من المكملات الغذائية الضرورية للنساء والرجال وحتى للأطفال، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أبرزها أن زيت كبد الحوت غني بالعناصر الغذائية وفيتامينات.



وبحسب ما نشره موقع هيلثي يستخلص زيت كبد الحوت من أحد أنواع الأسماك ويسمى (سمك القُد)، وهو ذو لون أصفر مميز ورائحة نافذة ، كما كشف الموقع عن فوائد زيت كبد الحوت للشعر .



فوائد زيت كبد الحوت للشعر

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فوائد زيت كبد الحوت للنساء متعددة ومن أهمها فوائد زيت كبد الحوت للشعر:يعتبر زيت كبد الحوت علاج جيد لقشرة الرأس ، كما أنه علاج جيد لمنع تساقط الشعر .ينصح أطباء العلاج الطبيعي والأعشاب بإستعمال زيت كبد الحوت هو يساعد على التخلص من جفاف الشعر، وذلك بسبب قيامه بترطيب الشعر الجاف، وإعطائه رونقًا ولمعانًا.يمنع زيت كبد الحوت إنتقال الأمراض إلى الشعر فهو يساعد على حماية الشعر من الكثير من الامراض والمشاكل التي قد يتعرض لها.يعتبر زيت كبد الحوت علاج جيد للشعر المتقصف ، فهو مساعد جيد على زيادة كثافة الشعر.ويساهم زيت كبد الحوت في زيادة طول الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر على النمو.ويمنع زيت كبد الحوت ظهور الشيب عند كبار السن، وذلك نتيجة الغذاء والحيوية التي يمنحها للشعر.