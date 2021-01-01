تفاصيل تخابر المتهم محمود عزت ضد مصر بعد حكم المؤبد



المتهم محمود عزت المتهم محمود عزت



أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم بالسجن المؤبد في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس".



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة ممثل النيابة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي.



حيثيات الحكم في التخابر مع حماس

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت بقضية التخابر مع حماس، حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، والدعوى رقم56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر "قضية إقتحام الحدود الشرقية"، المنضمة طبقاً لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، ومطالعة جميع القضايا والأوراق المنضمة لكل منهما، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبالتحديد عام 1928 وضع حسن البنا لبنة تأسيس جماعته،واتخذ من الدين عباءة يستر بها بواطن أهدافها وحقيقة نشأتها، وكانت السنوات العشر الأولى من عمر الجماعة سنوات تمهيدية، واعتباراً من عام 1938 أعلن حسن البنا في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين مبادئ الجماعة،ووضع عشرين مبدأً لفهم الإسلام أسماها بالأصول العشرين، ومن هنا نشأت الجماعة كشأن عام واقتصرت نشأتها في البداية على مصر فقط.

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المستشار محمد شيرين فهميوتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، الجماعة وهي بسبيل تحقيق هدفها المنشود لم تعتصم بسبيل الحكمة والموعظة الحسنة التي أمرنا الله عز وجل التمسك بها، بل استخدمت الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضها، وسعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستعانت على ذلك بإعداد الأمة إعداداً جهادياً لتقف جبهة واحدة في وجه من أسموهم بالغزاة والمتسلطين من أعداء الله واضعين نصب أعينهم هدف إقامة الدولة الإسلامية الراشدة، وتحرير الوطن الإسلامي، وتجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة (المادة 2/ه من اللائحة العالمية). وقد يبدو ذلك في ظاهره رحمة غير أن باطنه من قبله العذاب، إذ أن هذا النص الفضفاض الذي يخلو من معيار تحديد من هم الغزاة والمتسلطين من أعداء الله يفتح لقادة الجماعة الباب على مصراعيه للترهيب والنيل ممن يُريدون، فلقد أعطوا لأنفسهم - بغير حق - رخصة إسباغ هذا الوصف على من يشاؤون، فحسبهم أن يُشيروا عليهم بأصابع الزيف وينزلوهم منزلة الغزاة أو المتسلطين من أعداء الله فيقع عليهم القول من دون معارضة أو نقاش ممن وجب عليهم السمع والطاعة، فينخدع بذلك المفتونين بزيفهم من أنصارهم والتابعين، وتراهم يتسابقون إلى ما يظنون أنه يُرضي الله لإنزال الجزاء بحق أعدائه - وما هم بأعدائه ولكنه قول المضلين - شاهرين سيوف الجهاد في وجوههم بزعم خادع أنهم يطبقون شرع الله، وذلك هو الضلال المبين.وشرحت المحكمة في حيثيات حكم التخابر مع حماس، تولى المتهم محمود عزت إبراهيم قيادة في هذه الجماعة التي أُسست على خلاف القانون حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد ونائب المرشد العام للجماعة، وهو بهذه المثابة يعد أحد القيادات التنفيذية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، ومن المشرفين على سير الدعوة والموجهين لسياستها وإدارتها، وأحد القائمين على تحديد موقف الجماعة فكرياً وسياسياً من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وُجد اتصال دائم بين عناصر تلك المجموعة وعناصر من الحركة حيث كان يتم مساعدة عناصر المجموعة المصرية للعناصر الفلسطينية في أعقاب تسللهم إلى محافظة شمال سيناء عام 2009 لرفع عدد من الأماكن الحيوية بالبلاد، حيث يأتي ذلك في إطار التكليفات التي تتلقاها المجموعة من مسئولها والتي يتلقاها بدوره من مسئول لجنة فلسطين "محي حامد السيد- سبق الحكم عليه" والذي يقوم بالتنسيق بصفة مستمرة مع الحركة، وذلك لوضع خطط تدريب تلك المجموعات وبرامج تدريبها والأهداف التي يستهدفونها.وكانت الجماعة تتبادل عبر شبكة المعلومات الدولية نقل التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي تجاه النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي.