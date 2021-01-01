تتميز كاميرات المراقبة Arlo Pro 4 XL و Ultra 2 XL بأضواء كاشفة تُنشط بالحركة وبطارية تدوم 365 يومًا



كاميرات المراقبة Arlo Pro 4 XL و Ultra 2 XL كاميرات المراقبة Arlo Pro 4 XL و Ultra 2 XL

أصدرت Arlo اثنين من الكاميرات الأمنية الخارجية الجديدة؛ Arlo Pro 4 XL و Arlo Ultra 2 XL. تتمتع الكاميرات اللاسلكية بعمر بطارية يدوم حتى 365 يومًا ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف.



تحتوي كاميرا Pro 4 XL على عدسة 4K بزاوية عرض 160 درجة، في حين تأتي Ultra 2 XL بكاميرا 2K بزاوية عرض 180 درجة.



يمكن لكلا الجهازين تقديم فيديو بدقة HDR مع تكبير حتى 12 ضعف وميزة التتبع التلقائي. ولمساعدتك في الظلام، تحتوي الأجهزة على مصباح موجه مدمج 6500 كلفن، ينتج 42 لوكس على ارتفاع 1 متر (~ 3.3 قدم).

قد يعجبك أيضا...

يمكن استخدام صفارة الإنذار المدمجة كرادع إضافي للمتطفلين، إذ يتم تنشيطه تلقائيًا عن طريق تعقب الحركة. تمكنك الرؤية الليلية الملونة من التقاط تفاصيل حية في الإضاءة المنخفضة، كما أن مكبر الصوت والميكروفون المدمجين يتيحان إجراء محادثات ثنائية الاتجاه من خلال الجهاز.تدعم الكاميرات الأمنية أنظمة المنزل الذكي المختلفة، بما في ذلك المساعد الصوتي جوجل او أليكسا، وعلاوةً على ذلك، تعمل 2XL مع أجهزة Apple HomeKit.تزن الكاميرات 490 جرامًا، وتأتي بقياس 120 × 64.2 × 86 ملم ويمكن تثبيتها على الحائط. يمكنك الآن شراء Arlo Pro 4 XL في أوروبا مقابل 239.99 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 293 دولارًا أمريكيًا) أو 269.99 يورو (حوالي 282 دولارًا أمريكيًا). تتوفر Arlo Ultra 2 XL أيضًا في أوروبا مقابل 340 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 415 دولارًا أمريكيًا) أو 369.99 يورو (حوالي 387 دولارًا أمريكيًا).