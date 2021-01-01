تخطط أدوبي لجعل نسخة الويب من فوتوشوب مجانية



أدوبي أدوبي

بدأت شركة أدوبي باختبار إصدار مجاني للاستخدام من نسخة الويب من فوتوشوب، وتخطط لفتح الخدمة للجميع كطريقة لتعريف المزيد من المستخدمين بالتطبيق.



وتختبر الشركة الآن الإصدار المجاني في كندا، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى نسخة الويب من فوتوشوب من خلال حساب أدوبي مجاني.



وتصف الشركة الخدمة بأنها فريميوم، وتخطط لإيقاف بعض الميزات الحصرية للمشتركين الذين يدفعون رسومًا. وتكون الأدوات الكافية متاحة مجانًا لأداء ما تعتبره الشركة وظائف أساسية في فوتوشوب.

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وتقول الشركة: نريد أن نجعل الوصول إلى فوتوشوب أكثر سهولة ويسهل على المزيد من الأشخاص تجربته وتجربة المنتج.وأصدرت الشركة نسخة الويب من فوتوشوب للمرة الأولى في شهر أكتوبر، حيث قدمت نسخة مبسطة من التطبيق يمكن استخدامها للتعامل مع التعديلات الأساسية.وحققت الطبقات وأدوات التحرير الأساسية قفزة كبيرة. ولكن الخدمة لم تقترب من تضمين النطاق الكامل لميزات التطبيق.وبدلاً من ذلك، قامت أدوبي بتأطيرها بشكل أساسي كأداة تعاون. أي وسيلة للفنان لمشاركة صورة مع الآخرين وجعلهم يصلون إليها مع ترك بعض التعليقات التوضيحية وإجراء بعض التعديلات الصغيرة، ومن ثم إعادتها مرة أخرى.وفي الأشهر التي تلت ذلك، أجرت أدوبي عددًا قليلاً من التحديثات على الخدمة. وبدأت أيضًا في فتحها خارج حالات استخدام التعاون.وكان ينبغي في السابق مشاركة مستند عبر الويب من تطبيق سطح المكتب. ولكن يمكن الآن لأي مشترك في فوتوشوب تسجيل الدخول وبدء مستند جديد مباشرةً من الويب.تهدف الشركة إلى جذب المستخدمينتهدف الشركة لاستخدام نسخة الويب من فوتوشوب لجعل الوصول إلى التطبيق أكثر سهولة وجذب المستخدمين الذين يرغبون في الدفع مقابل الإصدار الكامل في المستقبل.وقد سلكت الشركة مسارًا مشابهًا مع عدد من تطبيقاتها للأجهزة المحمولة، بما في ذلك Fresco و Express. ويعد إصدار الويب من فوتوشوب عرضًا مهمًا بشكل خاص لأنه يجلب إحدى أقوى أدوات الشركة حتى لأجهزة كروم بوك، التي تستخدم على نطاق واسع في المدارس.ولم تقدم أدوبي مخططًا زمنيًا لموعد إطلاق الإصدار المجاني على نطاق أوسع. وفي غضون ذلك، تواصل الشركة تحديث نسخة الويب من فوتوشوب بالمزيد من الأدوات، بما في ذلك تحسين الحافات والمنحنيات، وأدوات تفتيح أو تغميق مساحات الصورة، والقدرة على تحويل الكائنات الذكية. كما يحصل إصدار الويب أيضًا على دعم الهاتف المحمول لمراجعة الصور والتعليق عليها.وعاينت أدوبي أيضًا مرشح عصبي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي القادم إلى فوتوشوب. ويمكن لمرشح استعادة الصورة الجديد التعامل مع الصور الصفراء الباهتة وتنظيف الخدوش تلقائيًا واستعادة بعض ألوانها.وعند دمجه مع مرشح التلوين الحالي من أدوبي لإضافة اللون إلى الصور بالأبيض والأسود، يمكن للمرشحين إضفاء الحيوية بسرعة على صورة قديمة.أدوبي تجعل Lightroom قادرًا على تحرير الفيديويحصل Lightroom، تطبيق تحرير الصور من أدوبي، على ميزة جديدة تتمثل في القدرة على تعديل الفيديو.ومع طرح تحديث هذا الأسبوع، يتمكن مستخدمو Lightroom من العمل باستخدام عناصر التحكم الحالية في التطبيق لتلوين درجات مقاطع الفيديو.وتعتبر عناصر التحكم في Lightroom أكثر سهولة في ضبط مظهر الصورة مقارنة بأدوات تصنيف الألوان التقليدية في تطبيقات الفيديو.وجنبًا إلى جنب مع إلمام المستخدمين بعناصر التحكم، يجب أن تكون الميزة الجديدة خيارًا قويًا لأي شخص يريد تغيير شكل مقطع الفيديو.وتسمح لك الأدوات الجديدة بتلوين لقطات متدرجة وتقليص بداية المقاطع ونهايتها. ولكن لا يمكنك ترتيب المقاطع في مخطط زمني. ونتيجة لذلك إذا كنت تريد تلوين مشهد فيلم، فإنه يتعين عليك الانتقال من لقطة إلى أخرى، ونسخ التعديلات.وتأتي ميزة تحرير الفيديو إلى Lightroom عبر تطبيق الحواسيب والهواتف. ولكن لن تصل إلى Lightroom Classic، الذي يدعم تحرير الفيديو بدرجة محدودة للغاية.ويحصل كل من Lightroom و Lightroom Classic على عدد من التحديثات الأخرى. بما في ذلك شريط تمرير الكثافة لزيادة التأثيرات. إلى جانب الفلاتر المسبقة التكيف الجديدة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطبيق التأثيرات على أجزاء معينة من الصورة، مثل الموضوع أو السماء.