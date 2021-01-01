تؤكد الفيس بوك بدء دعم نقل محادثات WhatsApp من منصة الأندوريد إلى منصة iOS

أكد “Mark Zuckerberg” عبر صفحته الرسمية على Facebook على دعم المستخدمين قريباً لنقل محادثات WhatsApp من منصة الأندوريد إلى منصة iOS.
يبدأ WhatsApp الآن في دعم المستخدمين بالقدرة على نقل المحادثات بسلاسة بين أجهزة الأندوريد وهواتف الأيفون، حيث سيتاح للمستخدم نقل تاريخ المحادثات كاملة بمحتوى الفيديو وأيضاً الرسائل الصوتية.
من جانب أخر أكدت صفحة الدعم الخاصة بتطبيق WhatsApp على أن ميزة نقل الدردشة الجديدة لن تدعم نقل تاريخ المكالمات التي أجريت في تطبيق الواتس اب، أو عرض الإسم بين المنصات.
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