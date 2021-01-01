إطلاق Realme Pad X 5G بهذه المواصفات..قريبًا..



Realme Pad X 5G Realme Pad X 5G

تستعد Realme لإطلاق أقوى جهاز لوحي حتى الآن وهو Realme Pad X 5G؛ حيث كشفت الشركة عنه لأول مرة في 26 مايو وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.



وسيأتي Realme Pad X 5G بثلاثة خيارات للألوان ودعم القلم وحقيبة لوحة المفاتيح. ويتميز بتصميم يشبه الصندوق مع شاشة ذات إطار سميك، كما يحتوي على منفذ USB من النوع C وشبكة مكبر صوت في الأسفل.



ويضم Realme Pad X 5G شاشة 11 بوصة Quad-HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يوجد في قلب اللوحة معالج Qualcomm Snapdragon 870، وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. كما يأتي مزودًا بإعداد رباعي السماعات معتمد من Dolby Atoms.

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ويُظهر الإعلان التشويقي أن Realme Pad X 5G به تصميم كاميرا واحد في الخلف، ويُقال إنه يأتي مع بطارية تبلغ مساحتها 8360 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع.مواصفات Realme Pad X 5Gشاشة مقاس 11 بوصة بدقة QHD + 120 هرتز.Snapdragon 870 SoC6 جيجا بايت رام و128 جيجابايت تخزين.مكبرات صوت رباعية تعمل بتقنية Dolby Atmosبطارية بسعة 8360 مللي أمبير في الساعة.