إطلاق Realme Pad X 5G بهذه المواصفات..قريبًا..

تستعد Realme لإطلاق أقوى جهاز لوحي حتى الآن وهو Realme Pad X 5G؛ حيث كشفت الشركة عنه لأول مرة في 26 مايو وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
وسيأتي Realme Pad X 5G بثلاثة خيارات للألوان ودعم القلم وحقيبة لوحة المفاتيح. ويتميز بتصميم يشبه الصندوق مع شاشة ذات إطار سميك، كما يحتوي على منفذ USB من النوع C وشبكة مكبر صوت في الأسفل.
ويضم Realme Pad X 5G شاشة 11 بوصة Quad-HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يوجد في قلب اللوحة معالج Qualcomm Snapdragon 870، وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. كما يأتي مزودًا بإعداد رباعي السماعات معتمد من Dolby Atoms.
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