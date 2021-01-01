تعرف على مواصفات هاتف Moto G 5G الجديد من موتورولا



Moto G 5G Moto G 5G

أعلنت شركة موتورولا مؤخرًا عن هاتفها الجديد Moto G 5G. وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات ذلك الهاتف.



– مواصفات هاتف Moto G 5G من موتورولا:



– الشاشة

يأتي هاتف Moto G 5G بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي.

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– الكاميراويحتوي هاتف Moto G 5G الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، متصلة بمستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجا بيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.– الأداءيعمل هاتف Moto G 5G من موتورولا بواسطة معالج متطور من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يقدم دعمًا لشبكات الجيل الخامس 5G. كما سيعتمد هاتف Moto G 5G على نظام التشغيل أندرويد 12، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم My UX.– التخزينيأتي هاتف Moto G 5G الجديد مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجا بايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.– البطاريةيتميز هاتف Moto G 5G الجديد ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C.– مزايا أخرىتصميم الهاتف مقاوم للماء، مزودًا بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية، ومنفذ USB-C في أسفل الهاتف، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليميتر.– السعريتوافر هاتف Moto G 5G الجديد من شركة موتورولا للبيع في الولايات المتحدة مقابل 400 دولار، وسيتم إطلاقه في كندا خلال الأشهر المقبلة.