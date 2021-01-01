تحدث الروبوتات الزراعية ثورة في الزراعة العضوية.. تفاصيل



الروبوتات الزراعية الروبوتات الزراعية

إن الزراعة التقليدية على مفترق طرق: فمن ناحية أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بأساليب الزراعة المستدامة، ومن ناحية أخرى فإن استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة له عواقب وخيمة على التربة. ولكن كيف يمكن للمزارعين التوفيق بين العائدات الاقتصادية وأساليب الزراعة البيئية؟ تعتبر الروبوتات الزراعية حلًا واعدًا هنا.



لذلك تعمل الشركات الصاعدة، مثل شركة Pixelfarming Robotics الهولندية، على تطوير أنظمة لديها القدرة على تغيير الزراعة على المدى الطويل. ومنها نظام طاقة ذكي مصمم للتطبيقات الزراعية.



– الروبوتات الزراعية هي القوة العاملة للغد

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يؤثر التسميد المفرط واستخدام المبيدات بشكل متزايد في الأراضي الزراعية. وتقع الحشرات والحيوانات الصغيرة والكائنات الدقيقة ضحية للتدابير التي لها آثار خطيرة في خصوبة التربة وتخصيب النباتات. بينما تهدف شركات مثل Pixelfarming Robotics إلى القضاء على الحاجة إلى مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب مثل الغليفوسات. ويعد روبوت Robot One روبوتًا زراعيًا كهربائيًا بالكامل لمكافحة الحشائش بدون مبيدات من خلال رؤية الكمبيوتر.واعتمادًا على المهمة يمكن تجهيز روبوتات إزالة الأعشاب الضارة الذكية المستقلة بأدوات مختلفة مثل الخطافات أو اللافتات أو المسامير، بالإضافة إلى أجهزة استشعار متطورة لإزالة الأعشاب الضارة دون استخدام المواد الكيميائية. ويتوفر ما مجموعه عشرة أذرع روبوت لتحل محل خمسة أزواج من الأيدي. هذه كلها متعددة الوظائف وقابلة للتعديل بشكل فردي في عرض الصف وعمق العمل، كما لا توجد حاجة لضغط التربة باستخدام الجرارات الثقيلة.– المتطلبات الخاصة لتوريد الطاقة للروبوتات الزراعيةالعديد من الخبراء مقتنعون بأن الروبوتات الزراعية تمامًا مثل تلك الموجودة في شركة Pixelfarming Robotics ستعمل على حرث الحقول وزرع البذور وحصاد المحاصيل في المستقبل. لكن العمل في البيئات الخارجية القاسية والقذرة يفرض متطلبات خاصة على إمدادات الطاقة؛ حتى تتمكن المركبات التي تعمل بالبطاريات أيضًا من أداء مهامها بشكل موثوق.يعتمد مقدمو حلول الطاقة، مثل شركة Wiferion للتكنولوجيا ومقرها فرايبورغ بألمانيا، على مفهوم نقل الطاقة الاستقرائي. وبفضل الشاحن اللاسلكي etaLINK 3000 أصبحت الشركة بالفعل رائدة في السوق بمجال الشحن اللاسلكي للروبوتات المتنقلة و AGVs. ونظرًا لأن حل الشحن عبارة عن نظام مغلف مع شهادة IP65 فهو قوي جدًا لدرجة أنه يلبي بالفعل جميع متطلبات الزراعة الآلية بأداء أعلى.ولا يحتوي نظام etaLINK على جهات اتصال أو موصلات أو كابلات مفتوحة أو حية؛ لذلك لا يمكن أن تؤثر الرطوبة والغبار والأوساخ فيه بأي شكل من الأشكال.وهو يعمل عن طريق التوصيل والتشغيل ويمكن شحنه حاليًا بقدرة 3 كيلو وات. كما يمكن للشاحن اللاسلكي شحن جميع أنواع البطاريات الشائعة ومع ذلك يوصي خبراء الطاقة في Wiferion باستخدام بطاريات الليثيوم أيون لاستغلال الإمكانات الكاملة لإمدادات الطاقة للروبوت الزراعي. وهذا هو السبب في أن Wiferion تعمل بشكل وثيق مع الشركة المصنعة للبطاريات VARTA، والتي تؤمن أيضًا بالاتجاه المستقبلي للإدارة المستدامة للأراضي الزراعية.