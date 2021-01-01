تطلق "آبل" إصدارا تجريبيا لنظام تشغيل "آيفون" قد يكون من الأفضل تجاهله



آبل آبل

كشفت التقارير الحديثة أن "آبل" على وشك منح الوصول المبكر إلى تحديث "آيفون" الجديد والضخم، ولكن هذا لن يكون متاحا للجميع.



ومن المنتظر أن يقع إطلاق التحديث iOS 16 بالكامل في سبتمبر المقبل، حيث سيتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع "آيفون 14"، ولكن في يوليو، ستفتح "آبل" الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل.



وهذه نسخة تجريبية من تحديث iOS تُستخدم لاختبار جميع التغييرات قبل نشرها في العالم.

قد يعجبك أيضا...

وسيقوم العديد من محبي "آبل" بتنزيل هذا الإصدار التجريبي العام لتجربة جميع الميزات الجديدة أولا.وإذا كنت مهووسا بالأدوات الذكية، فهذه فكرة رائعة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يجب على الجميع الانضمام إلى الإصدار التجريبي من "آبل".والغرض الرئيسي منه هو اختبار تحديث البرنامج واستئصال أي أخطاء في أجهزة "آيفون".وقد تكون بعض هذه الأخطاء كبيرة، ويمكن أن تسبب الإحباط للمستخدمين.وربما لن يتم تحميل بعض التطبيقات ببساطة مع الإصدار التجريبي الجديد. وقد لا تعمل أجزاء أخرى من البرنامج بالشكل الذي تتوقعه، أو حتى على النحو المنشود.ولذلك إذا كان لديك جهاز "آيفون"، فقد يكون من المحبط استخدام نظام iOS جديد. وستحتاج إلى التأكد من قيامك بنسخ جميع بياناتك احتياطيا قبل تثبيت نظام التشغيل التجريبي الجديد.ويضيف تحديث iOS 16 الكثير من الحيل الذكية، بما في ذلك القدرة على إلغاء إرسال وتعديل iMessages.ويقدم أيضا شاشة قفل جديدة تماما يمكنك تخصيصها بالكامل.