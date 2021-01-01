شاهد : هاتف أندرويد آخر من نوكيا يكتسح الأسواق



نوكيا نوكيا

من بين أبرز هواتف أندرويد التي أعلن عنها العام الجاري كان هاتف Nokia C21 Plus الذي حصل على مواصفات جديدة وطرح بسعر منافس.



وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (164.8/75.9/8.6) ملم، وزنه 178 غ.



أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات MG8322، وذواكر وصول عشوائي 2 و3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وجهزته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطاريات بسعة 4000 و5050 ميلي أمبير.