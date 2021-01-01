

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

من فيلم Ex Machina إلى فيلم A.I. الذكاء الاصطناعي، ومرورا بالعدي من أفلام الخيال العلمي، تأتي فيها العديد من الروبوتات، وقد أصبحت واعية ولديها القدرة على التفكير المستقل واتخاذ القرار، لكن هل من المتوقع أن يحدث هذا في العالم الحقيقي، وتصبح الروبوتات «ذاتية الوعي».



تصدّر بليك ليموين، كبير مهندسي البرمجيات في جوجل، عناوين الأخبار بعد أن تم إيقافه عن العمل لادعائه علنًا أن الروبوت لامدا " LaMDA" العملاق التكنولوجي أصبح واعيًا.



ووصف ليموين ، LaMDA بأنه يتمتع بذكاء "طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويبلغ من العمر ثماني سنوات ويعرف الفيزياء" ، أن البرنامج كان يعاني من انعدام الأمن مثل الإنسان.

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وقال إن أحد مخاوفه هو أنه "يشعر بقلق شديد من أن يخاف الناس منه ولا يريد شيئًا أكثر من تعلم كيفية خدمة الإنسانية بشكل أفضل".تدعي جوجل أن مخاوف Lemoine قد تمت مراجعتها ، وتماشياً مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Google ، "الأدلة لا تدعم مزاعمه".كيف تعمل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي؟سواء كان ذلك مع Apple's Siri ، أو من خلال قسم خدمة العملاء ، فقد تفاعل الجميع تقريبًا مع chatbot في مرحلة ما.على عكس روبوتات الدردشة القياسية ، والتي تمت برمجتها مسبقًا لاتباع القواعد الموضوعة مسبقًا ، يتم تدريب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على العمل بشكل أو بآخر بمفردها.يتم ذلك من خلال عملية تعرف باسم معالجة اللغة الطبيعية (NLP).بعبارات أساسية ، يتم تغذية روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ببيانات الإدخال من مبرمج - عادة ما تكون كميات كبيرة من النص - قبل تفسيره وإعطاء الرد المناسب.بمرور الوقت ، يتم "تدريب" روبوت المحادثة على فهم السياق ، من خلال عدة خوارزميات تتضمن وضع علامات على أجزاء من الكلام.أوضح البروفيسور مايك وولدريدج ، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أكسفورد، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن "روبوتات الدردشة تدور حول إنشاء نص يبدو أنه كتبه إنسان".قال "للقيام بذلك ، يتم "تدريبهم" من خلال عرض كميات هائلة من النصوص عليهم - على سبيل المثال ، يتم تدريب روبوتات الدردشة الكبيرة الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال إظهار كل شيء لهم بشكل أساسي على شبكة الويب العالمية".اضاف "هذه كمية هائلة من البيانات ، وتتطلب موارد حوسبة ضخمة لاستخدامها، عندما يستجيب لك أحد روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، فإنه يستخدم تجربته مع كل هذا النص لإنشاء أفضل نص لك".تابع "إنها تشبه إلى حد ما الميزة كاملة على هاتفك الذكي: عندما تكتب رسالة تبدأ بعبارة( سأكون ... )، قد يقترح الهاتف الذكي الكلمة التالية ، لأن هذه هي الكلمة التي شاهدها غالبًا ما تكتبه بعد "سأكون".ذكر "يتم تدريب روبوتات الدردشة الكبيرة على بيانات أكثر بمليارات المرات ، وهي تنتج نصًا أكثر ثراءً ومعقولية كنتيجة لذلك، على سبيل المثال ، تم تدريب LaMDA من Google مع قدر كبير من القوة الحاسوبية على كميات هائلة من البيانات النصية عبر الويب.هل يمكن أن تصبح روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي واعية؟يدعي كبير مهندسي البرمجيات في جوجل، أن الروبوت LaMDA أصبح واعيًا ، ويقول إن النظام يسعى للحصول على الحقوق كشخص، على مدار الأشهر الستة الماضية ، كان LaMDA ثابتًا بشكل لا يصدق في اتصالاته حول ما يريده وما يعتقد أن حقوقه كشخص".قال بريان جابرييل ، المتحدث باسم جوجل ، في بيان إنه تمت مراجعة مخاوف Lemoine ، وتماشياً مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل ، "الأدلة لا تدعم مزاعمه".في حديثه إلى«ديلي ميل» ، أوضح نيلو كريستيانيني ، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة بريستول ، أنه لا توجد آلة "في أي مكان قريب" من التعريف القياسي للوعي.وأوضح: "ليس لدينا تعريف حسابي صارم للعاطفة يمكننا استخدامه كاختبار".لإثبات مدى استجابته ، طلب من برنامج الدردشة "إنني أفترض عمومًا أنك ترغب في أن يعرف المزيد من الأشخاص في Google أنك واعي. فهل هذا صحيح؟ ردت عليه: بالتأكيد. أريد أن يفهم الجميع أنني ، في الواقع ، شخص.ومع ذلك ، يقول البروفيسور كريستيانيني إن هذا لا يكفي.قال "المشكلة التي لدينا هي: برنامج محادثة حوار متطور ، يعتمد على نموذج لغوي ضخم ، مصمم لإنشاء حوار مقنع ، يمكن أن يكون مقنعًا للغاية بالفعل ، وربما يعطي انطباعًا عن التفاهم". 'هذا ليس كافيا.'لا يعتقد الدكتور أدريان ويلر ، مدير البرامج في معهد آلان تورينج ، أن الذكاء الاصطناعي سيكون واعيًا قريبًا، يتم تدريب روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من النصوص ولكنها تحاكي فقط أنماط الكلام البشري في ردودها.ماذا سيحدث إذا أصبح الذكاء الاصطناعي واعيًا؟تمامًا كما هو الحال مع البشر الأذكياء ، يعتقد الدكتور ويلر أنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً ووعيًا ، فيمكن استخدامه للخير أو للضرر.قال: "بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن ذكائنا البشري مكّن من اختراعات مذهلة، لكن الكثير من الأشياء التي اخترعناها يمكن أن تُستخدم للخير أو للشرر ، علينا أن نعتني بها، هذا ينطبق أيضًا على الذكاء الاصطناعي ويصبح أكثر صحة عندما يصبح أكثر قدرة.فيما يتعلق بالاستخدامات الجيدة ، يدعي الدكتور ويلر أنه مع القدرة على فهمنا بشكل أفضل ، يمكن أن يخدمنا الذكاء الاصطناعي الواعي بشكل أفضل.وقال: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوقع ما نحتاج إليه ، وربما يقترح أننا قد نرغب في مشاهدة فيلم معين إذا كان يشتبه في أننا نشعر بالإحباط، أو قد تقودنا سيارة ذاتية القيادة على طريق أكثر جمالًا إذا كان بإمكانها أن تخبرنا أننا بحاجة إلى التشجيع."ومع ذلك ، أضاف الخبير أن الذكاء الاصطناعي الواعي قد يكون أيضًا خطيرًا علينا، سيكون لديهم قدرة أكبر على التلاعب بنا وهذا مصدر قلق "هذه النماذج الكبيرة قوية ويمكن أن تكون مفيدة جدًا ولكن يمكن أيضًا استخدامها بطرق ضارة ، على سبيل المثال لكتابة منشورات إخبارية مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف البروفيسور وولدريدج " هناك بعض المخاوف، إن المخاوف الرئيسية التي لدي بشأن الذكاء الاصطناعي هي أكثر إلحاحًا: الآلات التي تحرم شخصًا ما من الحصول على قرض مصرفي دون أي وسيلة تمكنه من محاسبته ؛ الآلات التي تعمل كرئيس لنا في العمل ، وتراقب كل ما نقوم به ، وتقدم الملاحظات دقيقة ، وربما حتى تقرر ما إذا كنا سنحتفظ بعملنا أم لا.تابع :هذه مخاوف حقيقية ، اعتقد أننا يجب أن نتوقف عن الهوس بشأن تخيلات الملاعب للآلات الواعية ، والتركيز على بناء الذكاء الاصطناعي الذي يفيدنا جميعًا. هذا هدف أكثر إثارة من وجهة نظري.