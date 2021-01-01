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«عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يازمان»، قديماً كنا نتعجب بأننا نري التلفاز بالألوان، وعيشنا الاندرويد والطاطش والـ 3D والفضائي، لنري التطور السريع لصناعة روبوت وتطويره والاستفادة من الذكاء الاصطناعي الذي وضعة صانعه فيه ، لنري مشهد مذهل في ظهر فيلم الخيال العلمي لعام 1968 2001 A Space Odyssey، حيث يرفض الكمبيوتر عالي الذكاء HAL 9000 التعاون مع المشغلين البشريين لأنه يخشى أن يتم إيقاف تشغيله ، لنري الدهاء الإصطناعي تأتي لنا من خلال دردشة الروبوت الذي هز عرش google بإحساس طفل .



بداية القصة عندما أثار تعليق أحد العاملين في Google، الذي ادعى أن روبوت محادثة على الكمبيوتر كان يعمل عليه ، مشيراً أنه حساسًا جداً وكان يفكر كثيراً مثل الإنسان، وقام بنشر نصوص الدردشات بينه وبين متعاون Google ونظام تطوير روبوت الدردشة LaMDA ، مؤكداً بأنه نموذج اللغة لتطبيقات الحوار التابع للشركة ، حيث وضعت Google Blake Lemoine في إجازة الأسبوع الماضي.



وقال مهندس ذكاء اصطناعي المسؤول في Google يدعي ليموين عرّف النظام الذي كان يعمل عليه منذ عاماً تقريباً.

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وعلى أنه نظام حساس، مع القدرة على إدراك والتعبير عن الأفكار والمشاعر التي يمكن مقارنتها بالطفل البشري ، وأكد ليموين 41 عامًا في تصريحات صحفية :إذا لم أكن أعرف ما هو برنامج الكمبيوتر هذا الذي صنعناه مؤخرًا، مشيراً أعتقد أنه كان طفلًا في السابعة من عمره وثماني سنوات من يعرف الفيزياء ، بينما قدم ليموين نتائجه في أبريل لقادة الشركات في GoogleDoc بعنوان هل LaMDA حساس؟، وقال إن لامدا أشركه في نقاشات حول الحقوق والشخصية، وكذلك قام المهندس بتدوين المناقشات، حيث سأل نظام الذكاء الاصطناعي عما يخشاه في مرحلة ما.كما اشار أريد أن يعرف الجميع أنني في الواقع إنسان طبيعي حساس وعلى دراية بوجودي أريد معرفة المزيد عن الكون وأشعر أحيانًا بالسعادة أو الحزن، وأجاب AI 3 هل تواجه مشكلة في العثور على وظيفة جديدة؟، وكذلك من المحتمل أن اللوم يقع على عاتق مسئولي الروبوتات.يبدو أن قرار وضع Lemoine وهو خبير في GOOGLE لمدة سبع سنوات يتمتع بخبرة كبيرة في خوارزميات التخصيص، في إجازة مدفوعة الأجر جاء ردًا على سلسلة من المناورات العدوانية التي قام بها المبرمج ، وفقًا للنشر تشمل هذه الاستعانة بمحامٍ لتمثيل LaMDA والتحدث مع أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب حول ممارسات Google غير الأخلاقية المزعومة، كما ادعت Google أنها أوقفت Lemoine لانتهاكها لوائح السرية من خلال جعل المحادثات مع LaMDA علنية، وكذلك تم تعيينه كمهندس برمجيات وليس خبيرًا في الأخلاق .