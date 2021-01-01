تكشف تويوتا صور ومعلومات جديدة عن سيارة كروزر EV الكهربائية القادمة



كروزر EV الكهربائية كروزر EV الكهربائية

المربع نت – كشفت تويوتا مجموعة صور جديدة لواحدة من الموديلات الكهربائية المحورية القادمة للعلامة اليابانية باسم “كروزر”، والتي رأيناها لأول مرة في ديسمبر الماضي ضمن حفل إعلان تويوتا عن تطوير 15 سيارة كهربائية جديدة وطرحهم خلال الأعوام الستة القادمة.



واقتبست تويوتا بعض ملامح التصميم من FJ كروزر بشكل واضح، ولكن بلمسات جديدة تشمل مصابيح أمامية LED مختلفة، ورفارف مربعة وخلوص أرضي جيد وحدائد مميزة على السقف.



وصرحت تويوتا إن السيارة موجهة بشكل رئيسي للشباب وسكان المدن الراغبين في الاستمتاع بالرحلات البرية الممتعة، مع التأكيد على جانب الدفع الكلي القوي للسيارة لدعم القيادة على التضاريس الوعرة.

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من المتوقع تدشين نسخة إنتاجية للسيارة قريباً بنفس منصة eTNGA الكهربائية التي رأيناها في bZ4x الأكبر حجماً، ولم تكشف تويوتا عن أي مواصفات محددة للأداء بعد.