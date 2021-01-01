تكشف تويوتا صور ومعلومات جديدة عن سيارة كروزر EV الكهربائية القادمة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تكشف تويوتا صور ومعلومات جديدة عن سيارة كروزر EV الكهربائية القادمة

صورة الخبر: كروزر EV الكهربائية
كروزر EV الكهربائية

المربع نت – كشفت تويوتا مجموعة صور جديدة لواحدة من الموديلات الكهربائية المحورية القادمة للعلامة اليابانية باسم “كروزر”، والتي رأيناها لأول مرة في ديسمبر الماضي ضمن حفل إعلان تويوتا عن تطوير 15 سيارة كهربائية جديدة وطرحهم خلال الأعوام الستة القادمة.

واقتبست تويوتا بعض ملامح التصميم من FJ كروزر بشكل واضح، ولكن بلمسات جديدة تشمل مصابيح أمامية LED مختلفة، ورفارف مربعة وخلوص أرضي جيد وحدائد مميزة على السقف.

وصرحت تويوتا إن السيارة موجهة بشكل رئيسي للشباب وسكان المدن الراغبين في الاستمتاع بالرحلات البرية الممتعة، مع التأكيد على جانب الدفع الكلي القوي للسيارة لدعم القيادة على التضاريس الوعرة.

من المتوقع تدشين نسخة إنتاجية للسيارة قريباً بنفس منصة eTNGA الكهربائية التي رأيناها في bZ4x الأكبر حجماً، ولم تكشف تويوتا عن أي مواصفات محددة للأداء بعد.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف تويوتا صور ومعلومات جديدة عن سيارة كروزر EV الكهربائية القادمة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30795

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager