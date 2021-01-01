في فصل الصيف تفادى هذه الأعطال حتى لا ترتفع درجة حرارة محرك سيارتك

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مع ارتفاع درجات حرارة الجو بشكل ملحوظ خلال هذا الوقت من كل عام، يجب على كل سائق أن يتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك سيارته حتى تظل السيارة تعمل بكفاءة وبشكل جيد في جميع الأوقات، لذلك يجب على السائق ملاحظة اذا ارتفعت درجة حرارة المحرك والتي يمكن أن تكون نتيجة لبعض العيوب والأعطال الغير مرئية، والتي قد تتسبب في أعطال وأضرار أكبر بالسيارة إذا لم يتم اصلاحها، وتوجد بعض العوامل الأكثر شيوعا من غيرها والتي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، وهي كالتالي:



1- وجود عطل في المنظم الحراري للمحرك:



يوجد للمحرك منظم حراري ميكانيكي يعمل على تبريده أثناء العمل، وفي بعض الأحيان ينكسر هذا الجزء إلى نصفين وبالتالي لا يتم فتح أو غلق المنظم الحراري بالصورة المطلوبة، ويحتاج إلى تغيير للحفاظ على سلامة المحرك.

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2- تسريب طوق الرأس بالمحرك لسائل التبريد:تعتبر هذه مشكلة كبيرة في محرك السيارة، حيث يمكن أن يصاب طوق رأس المحرك بشرخ يؤدي لتسريب سائل التبريد، وعند حدوث هذا الأمر يمكن ملاحظة ظهور بعض الفقاعات على نظام تبريد المحرك.3- وجود مشكلة بالمشع (الرادياتور):في بعض الأحيان (وبدون وجود عطل فيه) لا يعمل المشع (الرادياتور) كما يجب ويمكن أن يرجع هذا الأمر إلى وجود شيء (قمامة – أوراق ...) يعيق وصول الهواء من الشبكة الأمامية للمشع، وبذلك لا يمر الهواء بالشكل المطلوب لتبريد المحرك.4- وجود عطل في مروحة نظام التبريد:توجد عدة أسبب لتوقف هذه المروحة عن العمل، لكن يعتبر المنصهر (الفيوز) الخاص بهذه المروحة من أكثر هذه الأسباب شيوعا في توقفها عن العمل، ويحتاج هذا المنصهر إلى تغيير سريع حتى يعمل المحرك بكفاءة.5- وجود تسريب أو ضرر في مضخة المياه:يعتبر هذا الأمر من العوامل الشائعة كثيرة الحدوث، ويمكن أن تصاب المضخة بضرر بدون أن يحدث منها أي تسريب لذلك في بعض الحالات يصعب على السائق اكتشاف أي ضرر بالمضخة، وفي حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك يجب التأكد من العوامل السابق قبل أن يتوجه الشك نحو وجود ضرر في مضخة المياه.