سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1813 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 665 جنيها.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 853 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 995 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9950 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19900جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7960جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانطلق الدولار بالسرعة من جديد ليختبر مستويات قمة 20 عاما، بينما عمق الذهب من خسائره وسط ترقب لحركة الفيدرالي الأمريكي غدًا لمواجهة تداعيات التضخم الكارثية.