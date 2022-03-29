تحصل «لاكي» على موافقة البنك المركزى لإطلاق بطاقة «لاكي وان»



شركة لاكي "Lucky" شركة لاكي "Lucky"

أعلنت شركة لاكي "Lucky"، التطبيق المتخصص في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق بطاقة الخصم المباشر "لاكي وان" بالتعاون مع بنك المشرق - مصر وميزة وإم دي بي "MDP".



وأوضحت الشركة فى بيان، أن البطاقة صممت خصيصاً لتقدم للعميل المصري أعلى نسبة كاش باك، فضلاً عن العديد من الحلول المالية المتنوعة مثل دفع الفواتير، والسحب والإيداع.



ويأتي التعاون بين الجهات المذكورة تماشياً مع توجيهات وخطط البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد غير النقدي.

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ويستهدف البروتوكول تسهيل خدمة الحصول على بطاقة "لاكي وان" من خلال تطبيق لاكي بإجراءات بسيطة وسريعة. إضافة إلى التمتع بخدمات "التقسيط" المقدمة من خلال تطبيق لاكي، وستقدم البطاقة أعلى نسبة كاش باك في مصر تصل إلى 5% من أي تاجر، وتسهيلاً على العملاء يمكن إجراء عمليات الإيداع والسحب بالكارت عن طريق ماكينات الصراف الآلي.وأوضح أيمن عيسوى، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي، أن لاكي تعمل دائماً من منطلق مسئوليتها المجتمعية نحو دعم المناخ البيئي لتكنولوجيا الخدمات المالية، فضلّا عن سعيها الدائم نحو تحقيق تجربة شراء مثالية للعملاء الغير مستفيدين من الخدمات البنكية".أضاف عيسويا: "لذا تأتي تلك الشراكة دعماً لمستهدفات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي، بما سيساهم في التحرك قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد لملايين من الأشخاص".وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر،"نفتخر بالتعاون مع كل من شركة لاكي Lucky وشركة ميزة وإم دي بي "MDP"، وهم من الشركات الرائدة في السوق المصري." وأضاف: "هذه الشراكة ستمكننا من تطوير منتجات وخدمات البنك وتعزيز التجربة البنكية للعملاء، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين بنك المشرق - مصر وشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز الشمول المالي في مصر.كما أكد أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي "MDP": "تأتي شراكة MDP الإستراتيجية مع شركة Lucky لزيادة حلول الشركة المالية الرقمية؛ في إطار دعمنا لعملائنا من خلال نظامنا المتكامل لحلول المدفوعات الرقمية؛ حيث تلعب الشركة دور المزود المتكامل للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية بالبطاقات الذكية وحلول الدفع الإلكترونية.أضاف أننا مستمرون في تطوير الحلول التي نقدمها في مجال التكنولوجيا المالية؛ مما يوفر لشركائنا المرونة والقدرة على تلبية احتياجات عملائهم المتغيرة والديناميكية".وأكد نافع: "أننا متحمسون لاقتناص فرص نمو مبتكرة مع شركة Lucky بما يتماشى مع رؤية MDP لأن نكون الشريك الأفضل في تعزيز الخدمات والحلول المالية الرقمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وقع بروتوكول التعاون عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر وأيمن عيسوى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة لاكي، وأحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي بي "MDP"، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركة لاكي وبنك المشرق – مصر وميزة وإم دي بي "MDP"، وعلى رأسهم كل من، هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع، وخالد الجغيل، العضو المنتدب لشركة إم دي بي "MDP".