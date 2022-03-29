بختام تعاملات الثلاثاء البورصة المصرية تخسر 1.3 مليار جنيه

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.337 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.421 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وارتفع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.03% ليصل إلى مستوى 1767 نقطة، وتراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 50» بنحو 0.31% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.92% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، كما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة.

