7 أعراض للسكتة القلبية قبل حدوثها وطرق الوقاية

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صورة الخبر: السكتة القلبية
السكتة القلبية

خيم الحزن على أسرة الطالب محمود أحمد طلعت، بعد وفاته داخل لجنة الامتحان في جامعة عين شمس أمام جميع زملائه وأساتذته بالكلية، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ورحل محمود أحمد طلعت، الطالب بالفرقة الأولى قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، عن الحياة صباح أمس الأثنين، داخل لجنة الامتحان، وفقا لما رواه أحد أقاربه على صفحته الشخصية «فيسبوك»، قبل أن يعيد عمه الدكتور «عادل» تداولها عبر صفحته، ولذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة المعلومات عن السكتة القلبية ومعرفة أسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية منها.

أسباب السكتة القلبية
ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن السكتة القلبية أو كما تسمى بـ«احتشاء عضلة القلب»، تحدث عادة بسبب عدم حصول جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم، وأنها تُحدث العديد من المضاعفات الخطيرة والمهددة للحياة، منها عدم انتظام ضربات القلب؛ إذ تبدأ سرعة النبض تزداد شيئًا فشيئًا حتى تتوقف تمامًا، وأيضًا حدوث أزمة قلبية بسبب تتضرر عضلات القلب بشدة ولا يمكن أن تنقبض بشكل صحيح لتزويد ما يكفي من الدم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم، وأخيرًا تمزق القلب والتي تنفصل فيها جدران القلب أو عضلاته أو صماماته.

أعراض السكتة القلبية
وأضافت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدة أعراض تشير إلى الإصابة بسكتة قلبية، ويجب التعامل معها بحذر ومراجعة الطبيب فورًا وقت حدوثها، وهي:

- ألم في الصدر.

- ألم في الفك والرقبة والظهر والكتفين.

- الشعور بالضعف من أقل مجهود.
- ضيق في التنفس.

-الغثيان.

- القيئ.

التعب غير المبرر.

موضحة أن أعراض (الغثيان - القيء - التعب غير المبرر) يكثر ظهورهما على النساء.

نصائح للوقاية من السكتة القلبية
كما وجهت وزارة الصحة السعودية بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالسكتة القلبية، مثل الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية المختلفة، إنقاص الوزن في حال المعاناة من السمنة، بالإضافة إلى إتباع نظامًا غذائيًا صحيًا يكون قليل الدسم وغني بالألياف، فضلًا عن الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

المصدر: الوان

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