7 أعراض للسكتة القلبية قبل حدوثها وطرق الوقاية

خيم الحزن على أسرة الطالب محمود أحمد طلعت، بعد وفاته داخل لجنة الامتحان في جامعة عين شمس أمام جميع زملائه وأساتذته بالكلية، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
ورحل محمود أحمد طلعت، الطالب بالفرقة الأولى قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، عن الحياة صباح أمس الأثنين، داخل لجنة الامتحان، وفقا لما رواه أحد أقاربه على صفحته الشخصية «فيسبوك»، قبل أن يعيد عمه الدكتور «عادل» تداولها عبر صفحته، ولذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة المعلومات عن السكتة القلبية ومعرفة أسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية منها.
أسباب السكتة القلبية
ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن السكتة القلبية أو كما تسمى بـ«احتشاء عضلة القلب»، تحدث عادة بسبب عدم حصول جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم، وأنها تُحدث العديد من المضاعفات الخطيرة والمهددة للحياة، منها عدم انتظام ضربات القلب؛ إذ تبدأ سرعة النبض تزداد شيئًا فشيئًا حتى تتوقف تمامًا، وأيضًا حدوث أزمة قلبية بسبب تتضرر عضلات القلب بشدة ولا يمكن أن تنقبض بشكل صحيح لتزويد ما يكفي من الدم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم، وأخيرًا تمزق القلب والتي تنفصل فيها جدران القلب أو عضلاته أو صماماته.
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