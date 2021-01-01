ينفق رجل أمريكي 600 دولار لبناء سينما صغيرة..للسناجب البرية..



للسناجب البرية للسناجب البرية

قام رجل أمريكي ببناء سينما صغيرة للسناجب البرية كاملة مع ملصقات ترويجية مصنوعة يدويًا ، وحامل امتياز وشاشة أفلام.



ابتكر جيسون لينزي ، 30 عامًا ، المسرح السينمائي المصغر بعد أن أدرك أن السناجب لن تتمكن أبدًا من تجربة السينما الواقعية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة اندبندنت .



تظهر مقاطع الفيديو جايسون ، الذي يعمل في إنتاج الفيديو ، وهو يبني المسرح بأكمله من الصفر في شهرين بتكلفة 600 دولار.

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لقد استخدم جهازًا لوحيًا قديمًا يلعب فيلم السنجاب الخاص به على الشاشة وقام ببناء حامل امتياز مصغر وملأه بالمكافآت.أضاف جيسون أضواء شريطية LED للأجواء ، وأوعية الفشار مليئة بالحلويات الصديقة للسنجاب ، وأكملها بملصقات ترويجية للأفلام مصنوعة يدويًا.كما قام بتركيب أربع كاميرات في الداخل لمراقبة نشاط السناجب ووضع المسرح في حديقته الخلفية الكبيرة والغابات.قال جيسون ، من ديترويت ، ميتشجان ، الولايات المتحدة الأمريكية: "أحب بناء الأشياء وإبداعها".وأضاف:"اعتقدت أن هذا سيكون مشروعًا مثاليًا لتحدي نفسي ومهاراتي في البناء ، بالإضافة إلى القيام بشيء ممتع مع وقتي".ويقول: "أيضًا ، أردت حقًا أن أعرف ما الذي ستفعله السناجب بمسرحها السينمائي المصغر! بصراحة أحبوه!".واضاف:"لقد اختبروا شكل السينما وأنا سعيد لأنني سأكون الشخص الذي أعرضهم عليهم".ويقول جيسون "لقد قاموا بتناول الأطعمة اللذيذة والوجبات الخفيفة أثناء مشاهدة فيلم" Revenge Of The Squirrels "الرائع الذي صنعته لهم، وكان الأمر بمثابة انفجار ".