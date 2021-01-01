تتطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع إفريقيا عبر القمر الصناعي نايل سات 301



نايل سات 301 نايل سات 301

سلطت صحيفة أفريكا ريبورت، الضوء على إطلاق شركة سبيس إكس الأمريكية قمر الاتصالات المصري نايل سات 301 إلى الفضاء من محطة كيب كانافيرال سبيس فورس، في فلوريدا، والذي سيحل القمر الصناعي الجديد محل نايل سات 201، الذي من المتوقع أن تنتهي مهمته في عام 2028.



ويوسع القمر الصناعي الجديد نطاق التغطية لتشمل دول جنوب إفريقيا ودول حوض النيل، بهدف تحسين التواصل مع شعوب القارة الأفريقية، وتتماشى الخطوة مع مساعي القيادة السياسية لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية.



ويتكون القمر الصناعي الجديد من 38 جهاز إرسال، مقابل 26 في القمر القديم، ويشتمل كل جهاز إرسال على نطاقات تسع 10 قنوات تلفزيونية، كما سيضمن القمر الصناعي الجديد تغطية أوسع لخدمات الإنترنت في المناطق النائية في مصر للمساعدة في تطوير مشاريع البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول النفط في شرق البحر المتوسط، وتحديداً حقل غاز ظهر.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب الصحفية، يأتي التدشين في وقت لا تزال العلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة بسبب أزمة سد النهضة، بينما تسعى مصر إلى اتفاق ملزم قانونًا يضمن حقوقها في مياه النيل، تصر إثيوبيا على ملء خزان السد دون اتفاق، وسيمكن القمر الصناعي الجديد مصر من تعزيز دورها ووجودها في إفريقيا وتحديداً في القرن الإفريقي وهو سوق جديد لأقمار نايل سات المصرية.وسيتم إنشاء قنوات مصرية جديدة موجهة للأفارقة في المستقبل كجزء من أنشطة القمر الصناعي الجديد بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وأفريقيا، وتجدر الإشارة إلى أن توسع الإعلام المصري في إفريقيا ليس بالشيء الجديد، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم إنشاء محطات إذاعية تستهدف القارة الأفريقية بهدف دعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا، ولكن بعد وفاة عبد الناصر، تراجع دور الإذاعات المصرية في إفريقيا بسبب عدم تحديثها كما تم إغلاق سبع محطات إذاعية تستهدف القارة الأفريقية منذ عام 2006، هذا بينما تستمر 10 محطات إذاعية أخرى تستهدف إفريقيا في العمل على مدار أربع ساعات في اليوم وهي فترة قصيرة لا تعكس الدور الذي تطمح مصر للعبه في إفريقيا.وعلى مدار السنوات الماضية، عملت الحكومة المصرية على الترويج لرسالتها الإعلامية للقارة الأفريقية، وكشفت اللجنة البرلمانية للشؤون الإفريقية في فبراير 2020، عن إستراتيجية الرسائل الإعلامية المصرية التي تركز على إفريقيا.وأشارت الاستراتيجية إلى تغطية الصحف المصرية النادرة للأنشطة الثقافية والبيئية في إفريقيا دون وضع آليات واضحة لتنفيذها، وتمتلك الهيئة القومية للإعلام كوادر مؤهلة يجب استغلالها لإنشاء قناة مصرية إقليمية تستهدف إفريقيا وهذه الخطوة تمثل استثمارًا مصريًا كبيرًا في القارة.وتتطلع مصر لإنشاء قناة احترافية لأفريقيا تتمثل مهمتها في تعزيز الروابط الفكرية والثقافية بين مصر وبقية الدول الأفريقية، خاصة وأن القاهرة بحاجة إلى الدفاع عن حقها في مياه النيل وسط أزمة سد النهضة ودحض الفكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام الغربية وهي قائمة على مغالطات تاريخية تحاول إقناع العالم بأن مصر تعارض المصالح الإثيوبية، وهي فكرة عارية تمامًا من الصحة.