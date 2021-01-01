محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكم مشدد في حادثة سرقة البالوعات

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، مؤخرا، حادثة غريبة، تمثلت بإحالة شخص سرق غطاء حديديا لبالوعة صرف صحي، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما قاسيا.
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شخصا ضبط وبحوزته غطاء بالوعة صرف صحي في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
ووفق المصدر فقد اعترف المتهم بسرقة الغطاء من فوق بالوعة صرف صحي بشارع عين شمس في الدخيلة، وأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص آخر لبيعه مقابل حصوله على مبلغ مادي.
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