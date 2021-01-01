محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكم مشدد في حادثة سرقة البالوعات

آخر الأخباراخبار مصر › محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكم مشدد في حادثة سرقة البالوعات

صورة الخبر: محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية


شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، مؤخرا، حادثة غريبة، تمثلت بإحالة شخص سرق غطاء حديديا لبالوعة صرف صحي، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما قاسيا.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شخصا ضبط وبحوزته غطاء بالوعة صرف صحي في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

ووفق المصدر فقد اعترف المتهم بسرقة الغطاء من فوق بالوعة صرف صحي بشارع عين شمس في الدخيلة، وأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص آخر لبيعه مقابل حصوله على مبلغ مادي.

وأفاد تقرير فني تابع لشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بأن الغطاء المضبوط مال عام وأن هناك عدة أغطية لبالوعات متعددة في المنطقة مفقودة ويرجح سرقتها، الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة سواء بسقوط المارة في البالوعات أو انسدادها نتيجة تعريتها.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بسجن المتهم 10 سنوات لسرقة المال العام المتمثل في غطاء بالوعة الصرف الصحي المضبوط بحوزته.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكم مشدد في حادثة سرقة البالوعات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17479

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager