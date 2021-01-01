تعرف علي موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم، على ملعب وي السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.
ويغيب عن النادي الأهلي اللاعبين الدوليين نظراً لمشاركتهم أمس أمام كوريا الجنوبية مع منتخب مصر.
تقام مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى في تمام التاسعة مساء اليوم ، ويدخل المارد الأحمر بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن الانتصارات لإثبات الذات بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.
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