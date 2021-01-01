الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة



مدرسة الشهيد ماجد احمد عبد الرازق مدرسة الشهيد ماجد احمد عبد الرازق





علقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتفاصيل رقمية على كل ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، بشأن رسوب جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، في مدرسة الشهيد ماجد احمد عبد الرازق الثانويه بنات بالقاهرة .



حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نسبة النجاح العامة للطالبات المنتظمات فى المدرسة بالصف الأول الثانوى وصلت إلى 94%، وهناك 37 طالبة دور ثان، أما بالنسبة لطالبات فصول الخدمات بنفس المدرسة وصلت نسبة النجاح إلى 22% حيث تقدمت للامتحانات 211 طالبة حضرت منهم 210 طالبة ونجح منهن 46 طالبة ، وهناك 164 طالبة دور ثان.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بالنسبة لنسبة النجاح لطالبات الصف الثانى الثانوى المنتظمين، فقد وصلت إلى 92% وهناك51 طالبة دور ثانوأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أما بالنسبة لطالبات الخدمات، وصلت نسبة النجاح إلى 36%، حيث تقدمت للامتحانات 289 طالبة نجح منهن 104 و185 طالبة سوف تؤدى امتحانات الدور الثانى.وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديوهات من داخل إحدى مدارس الحلمية، أثناء انفعال الطلاب وأولياء الأمور من داخل المدرسة بسبب سقوط الطلاب في الدرجات النهائية لامتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي.وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا مع الفيديوهات التي تم تصويرها من داخل وأمام المدرسة، اعتراضًا من الطلاب وأولياء الأمور بسبب رسوب الطلاب في المواد، بزعم عدم رصد أسئلة التابلت مع الدرجات النهائية، وتم رصد الأسئلة المقالية فقط.وظهر في الفيديو احتجاج الطلاب وأولياء الأمور من داخل وخارج المدرسة، علي عدم رصد درجات التابلت مع درجات نهاية العام، ورصد درجات الأسئلة المقالية فقط، مما تسبب في انخفاض درجات الطلاب داخل المدرسة بشكل كبير.وجاءت التعليقات من قبل أولياء الأمور والطلاب علي انخفاض الدرجات داخل المدرسة، ورسوب الطلاب بسبب عدم رصد درجات التابلت لامتحانات نهاية العام:حسبي الله ونعم الوكيل سقّطوا كل المدرسة وحطولنا درجة المقالي بس ونسيو الإكتروني.يعني أي مجهود سنة كاملة يضيع ازاي يعني امال احنا كنا بنروح نعمل اي في الامتحان بجد.اللي حصل انهارده في مدرسة ده مهزلة كفايه أولياء الأمور الي اترموا في الارض من كتر العياط و الطالب الي اغمي عليهم.