طريقة عمل الكباب المقلي من المطبخ اللبناني



الكباب المقلي الكباب المقلي



تعتبر طريقة عمل الكباب المقلي مختلفة في طهي الكباب، عن المشوي التقليدي الذي اعتدنا عليه، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ اللبناني، ويمكن تحضيرها مع البطاطس المقلية أو المكرونة الإسباجيتي.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الكباب المقلي أحد أشهر الاكلات اللبنانية، والتي تمتع بمذاق شهي ومختلفة، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..



مقادير طريقة عمل الكباب المقلي :

1 كيلو لحم بقري مفروم (يمكنك استخدام لحم الضأن المفروم أيضًا إذا كنتِ تفضلين ذلك، على الرغم من أن مذاق اللحم البقري أفضل)

6 بصل مبشور (حوالي 400-500 غ)

5 شرائح خبز منقوعة في الماء ثم تصفى (يمكنك استخدام الخبز الأبيض أو البني)

1 حزمة كزبرة مفرومة

1 بيض

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1 ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل1 ملعقة صغيرة معجون الثوم2 ملعقة كبيرة دقيق جارام (دقيق الحمص)1 ملعقة صغيرة جارام ماسالا / بهارات بودرة2 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون المطحون حديثًا1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم2-3 حبات فلفل أخضر، مفرومة ناعماًعصير 1 ليمونة1 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنملح حسب الرغبة1 ملعقة صغيرة فلفل أسود (أكثر إذا كنت تفضلين الكباب الحار)1 كوب زيت للقليطريقة عمل الكباب المقلي :- نرفع كمية صغيرة من اللحم المفروم النيء، وتتركه جانباً (أقل من ربع)، سنستخدم هذا لاحقًا.- نضع الكمية المتبقية من اللحم المفروم مباشرة في مقلاة، ونقوم بإضافة القليل من الكزبرة، و الجارام ماسالا،، ومسحوق الكمون، والكركم، والملح، والزنجبيل والثوم، والفلفل الأخضر، وبعض الليمون.- نضع المقلاة على نار متوسطة، ونقوم بطهي اللحم المفروم، ونستمر في تقليب الخليط بانتظام حتى ينضج بشكل متساوٍ ولا يشكل كتلًا. بمجرد أن يجف تمامًا (عندما تلاحظين أنه يبدأ في الالتصاق بقاع المقلاة)، نسكب الخليط في وعاء وضعيه جانبًا لفترة من الوقت. باستخدام نفس القدر، نضع الزبدة، ونسخنه قليلاً، ثم نقوم بإضافة البصل المبشور والفلفل الأسود ونقلبهم حتى ينضج البصل.- نسكب اللحم المفروم الناضج في البصل، ونقلب جيدًا على نار خفيفة، ونقوم بوضع الملح / الفلفل / الليمون حسب الذوق، ونغلق الوعاء، ونترك الخليط يبرد.- بمجرد أن يبرد المزيج تمامًا، يضاف اللحم المفروم النيء الذي تركته جانباً سابقًا، والطحين والبيض، والخبز المنقوع والمصفى، ورشة بيكربونات الصودا إذا أردت (يساعد في جعل الكباب طريًا ولكن تأكد من إضافة هذا قبل ذلك مباشرة. القلي وإلا سيصبح كبابك طريًا جدًا وقد يتفتت في الزيت).- نخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا، في وسط الخليط، نضع قطعة صغيرة من ورق القصدير، ونشعل قطعة من الفحم، ونضعها على ورق القصدير، ثم نسكب قطرة من الزيت على الفحم ونغطي الوعاء لمدة دقيقتين حتى يصبح خليط الكباب له رائحة مدخنة لطيفة.- قم نقوم بتشكيل الكباب، ونقليه في الزيت الساخن، ثم يقدم .